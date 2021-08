Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Lei do Mandante

O Senado aprovou, ontem, a Lei do Mandante, por 60 votos a zero. O projeto, que também passou pela Câmara dos Deputados com celeridade, agora segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro.



» Corinthians

Após reforçar o elenco com as chegadas de Giuliano e de Renato Augusto, o Corinthians prepara o anúncio de Roger Guedes e flerta com Willian, que está de saída do Arsenal.



» CBF

A Comissão de Ética do Futebol recomendou afastamento de 15 meses do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Acusado de assédio sexual por mais de uma funcionária, ele cumpriu três.



» Gama

Adversário do Flamengo nas quartas da Copa do Brasil Sub-17, o Gama receberá o time carioca no Defelê, terça-feira, às 15h30. A volta será em 7 de setembro, às 15h30, na Gávea.



» Real Madrid

O clube espanhol oficializou proposta de 160 milhões de euros (R$ 1 bilhão) ao Paris Saint-Germain pela compra de Mbappé. O clube francês teria recusado a oferta merengue.



» Beach Soccer

A Seleção Brasileira goleou Belarus, por 5 x 0, ontem, em Moscou, na Rússia, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. O adversário nas quartas será Senegal, amanhã, às 9h.