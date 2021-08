Capital S/A

CB Correio Braziliense





“Prefiro tocar sutilmente que alardear com a bateria. Há uma hora certa para realizar as coisas”

Charlie Watts

Fomento à economia criativa com mais verbas para o FAC

Se Ibaneis Rocha é o cérebro do GDF, o secretário de Economia, André Clemente, é o coração, que tem de bater forte para manter bem irrigados todos os órgãos do Executivo local, garantindo seu pleno funcionamento. Clemente administra o orçamento e direciona de forma estratégica e bem dosada a quantidade de recursos para manter a estrutura viva. Depois de vencer mais um desafio colocado pelo chefe Ibaneis — conseguir fazer o malabarismo técnico para reduzir o ICMS dos combustíveis no DF —, o secretário, agora, vai reforçar os cofres da Secretaria de Cultura. Até o final do ano, serão destinados mais R$ 91 milhões para a pasta. O objetivo é fomentar a cadeia da economia criativa na capital federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Distritos Criativos

A próxima medida a ser anunciada será um pacote de incentivos para agentes culturais e empreendedores da economia criativa. Além de mais verbas para o FAC, como recomendou Ibaneis, há a previsão de se transformarem regiões como a W3 Sul em Distritos Criativos. “O DF tem essa vocação e precisamos aproveitar e incentivar. Vai ser mais uma frente de geração de empregos na cidade”, aponta Clemente.

Recursos serãopagos este ano

O secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, confirmou à coluna que vem por aí uma série de novidades para valorizar o setor no DF. Até o início de outubro, serão divulgados os selecionados para o FAC Multicultural, que soma R$ 53 milhões, que já estavam reservados para o projeto. “Esses recursos serão pagos ainda este ano. É uma forma de antecipar condições para o segmento, que sofreu muito na pandemia, se reerguer”, disse. Ele afirma que em nenhum outro lugar do país está se investindo tanto em cultura como o Distrito Federal. “Tenho muito orgulho de garantir isso”, reforça.

Park das Nações para o DF exportar mais

O projeto é um conjunto de ações técnicas e coordenadas sobre Comércio Exterior, com o objetivo de estimular maior participação do empresariado do DF na exportação de seus produtos e serviços, fortalecendo a capital como hub de distribuição de produtos e serviços para o Centro-Oeste. Atenderá empresários que já exportam ou os que são potenciais exportadores, em especial os micro, pequenos e médios.

Participação do setor produtivo

A iniciativa do projeto é da Associação Brasileira dos Dirigentes de Vendas e Marketing (ADVB) no DF, mas está sendo coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF. Muitas entidades do setor produtivo na capital federal estão integradas à ação, como o Sebrae daqui. Participam também a Federação da Agricultura e Pecuária do DF, da Fecomércio, Fibra, ACDF, Codese, OAB-DF, UniCeub, Associação da Indústria Hoteleira do DF, o Conselho da Mulher Empresária do DF e o Sindicato das Empresas de Turismo do DF.

Apresentação do relatório será hoje

O relatório técnico do Park das Nações será apresentado, hoje, às 15h, no Palácio do Buriti. “O projeto permitirá maior abertura comercial, fortalecendo o crescimento econômico do DF, e fomentará o destino Brasília para aumento do fluxo de turismo de negócios e eventos”, aponta Claudia Maldonado (foto), da ADVB.

Seminário incentiva jovens mulheres a empreender

Para promover ações que possam ajudar o empreendedorismo por meio de capacitação, em 31 de agosto, a BPW Brasília-DF (Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Brasília-DF) realizará o Seminário: Jovens Antenadas na Era “Figital”. A programação terá temas de interesse de jovens entre 15 e 29 anos, como gestão feminina; a inserção no mercado de trabalho; não à violência contra a mulher e assédio no trabalho. O evento será realizado no auditório do Centro Universitário do Iesb e o público poderá participar do evento pela transmissão ao vivo, que será realizada no canal do YouTube do Iesb: https://www.youtube.com/CanalIESB.