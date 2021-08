Ocupantes de imóveis em Arniqueiras podem solicitar regularização

RM Rafaela Martins

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu, nesta quarta-feira (25/8), o cadastramento para ocupantes dos imóveis localizados na URB 001 do Setor Habitacional Arniqueira, popularmente conhecido como Colônia Agrícola Vereda da Cruz. O procedimento é obrigatório para que se inicie a regularização da área e tem a finalidade de identificar os ocupantes dos lotes.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou o projeto de regularização fundiária da área em fevereiro. Cinco meses depois, mais de mil lotes, entre residenciais, comerciais, institucionais e equipamentos públicos, foram registrados em cartório. Agora, trata-se da nova quadra 10 da Região Administrativa. Inicialmente, 974 lotes, de uso residencial e misto, estão disponíveis para cadastro. Os ocupantes podem realizar o procedimento por meio do site da Terracap.

Ao entrar na página da empresa, o interessado deve procurar a seção “Regularize Imóveis”. No campo, haverá a aba “Setor Habitacional Arniqueira – URB 001, Cadastre-se”. Basta clicar no link e fornecer as informações solicitadas. O mesmo procedimento pode ser feito via dispositivo móvel, pelo aplicativo da agência, que está disponível para Android e iOS.

Após essa etapa, a Terracap publicará edital de chamamento de Venda Direta, com endereços, metragem e valores dos lotes, com objetivo de convocar os ocupantes a apresentarem a proposta de compra dos imóveis.

