Tradicional leilão do TRT-10 terá venda de carros, casas, jóias e lotes

RM Rafaela Martins

(crédito: Divulgação/TRT-10)

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) vai realizar, nesta quinta-feira (26/8), mais uma edição do tradicional leilão unificado. O caderno de bens já está disponível para consulta. Em razão das medidas de prevenção à covid-19, o evento acontecerá de forma virtual, nos sites dos leiloeiros que participam desta edição.

Os interessados poderão arrematar o direito de uso e posse de uma casa no condomínio Jardim Botânico II, avaliado em R$ 1,4 milhão, um automóvel Fiat Idea ELX 2008, avaliado em R$ 14,5 mil e com lance mínimo de R$ 7,25 mil, um lote com quatro máquinas de costura e uma mesa de serigrafia, avaliados em R$ 27.395, um lote com mobiliário comercial (gôndolas e prateleiras) avaliado em R$ 16 mil e um lote com uma corrente e dois cordões de ouro, avaliado em R$ 6.160 e com lance mínimo de R$ 1.848.

Dívidas

Na Justiça do Trabalho, o leilão acontece quando o devedor - condenado em um processo trabalhista - não paga sua dívida e tem bens penhorados. É um ato determinado pelo juízo para, a partir da penhora, vender bens do devedor com o intuito de pagar dívidas. O dinheiro arrecadado vai para uma conta judicial e depois é repassado para os trabalhadores credores.

Os leilões públicos no âmbito da Justiça do Trabalho são oportunidades para empresários e pessoas físicas adquirirem bens, imóveis e produtos de qualidade por preços abaixo do valor de mercado. É também uma forma de auxiliar o Poder Judiciário a garantir a empregados lesados o pagamento de verbas trabalhistas, reconhecidas por decisão judicial.

*Com informações do TRT-10