Trabalho legal nas ruas do DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) começou a entrega da certificação de cadastramento e qualificação em biolavagem para guardadores e lavadores de veículos, ontem. Foram concedidos 329 kits e certificados, mas a expectativa do Executivo local é de continuar com a capacitação dos trabalhadores. Para Walber dos Santos Júnior, 54 anos e morador de Taguatinga Norte, o documento representa reconhecimento.

“Isso vai ajudar muito no nosso trabalho. As pessoas e a polícia vão ver que estamos realizando algo sério e que podem confiar no que fazemos. Até porque, para conseguir tirar esse cadastro, é necessário ter ficha limpa”, explica Walber, que é lavador de carros há 30 anos. “Com esse dinheiro, eu consigo pagar meu aluguel, sustentar minha família. Chego na Comercial Norte (Taguatinga), por volta das 7h e vou embora às 18h”, complementa.

Moradora de Santa Maria, Nelizabeth Moraes Silveira, 59, é lavadora de carros no Setor Comercial Sul há 40 anos. Para ela, a certificação vai contribuir para que as pessoas tenham mais confiança nesses trabalhadores. “Com esse serviço, consegui pagar a faculdade da minha filha mais velha, que, hoje, é professora do GDF. E espero que também consiga pagar a faculdade da minha outra menina, que tem 15 anos”, ressalta.

Contudo, ela destaca que a falta de segurança é um obstáculo corriqueiro. “Tomamos todo o cuidado com os carros, afinal alguém confiou o veículo aos nossos cuidados. Muitas vezes, precisamos brigar para impedir que algo aconteça, porque as pessoas querem mexer no carro e fazer algum mal. Esse é um desafio para quem trabalha com isso. O que ajudaria era uma fiscalização constante, porque, aí, quem age dessa forma veria que, além dos lavadores e guardadores, existem outras pessoas por perto, impedindo roubos e outros problemas”, avalia a lavadora.

Para o secretário do Trabalho do DF, Thales Mendes Ferreira, o cadastro colabora com a profissionalização de lavadores e guardadores. “Além do kit, do crachá e do colete, eles receberam um cartão de visita. Nele, tem um QR Code e fotografando o código, a pessoa terá acesso ao cadastro do funcionário na secretaria, com todos os dados, inclusive o telefone do lavador. É uma forma de dar valor ao trabalho realizado por eles, de reconhecer essa atividade”, avalia.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) lista outros benefícios. “Com isso, qualificamos os profissionais. A biolavagem é um modelo novo, que utiliza apenas 300 ml de água para lavar um veículo inteiro. Isso economiza a água e dá importância a natureza, principalmente neste período seco que estamos vivendo”, pontua. O chefe do Executivo local destaca que o programa Renova-DF atendeu três mil pessoas. “Começamos (com o Renova-DF), em Ceilândia e Samambaia. Até o fim do ano, queremos ter aproximadamente 10 mil pessoas qualificadas”, adiante o emedebista.

Qualificação

O GDF iniciou a capacitação desses profissionais no início de agosto. O curso de biolavagem foi realizado de 2 a 4 de agosto, com aulas teóricas e práticas. O evento ocorreu no auditório e no pátio da Secretaria de Trabalho para pessoas que haviam realizado o cadastramento na pasta. O curso contempla disciplinas como noções de atendimento ao público, noção de comunicação não violenta e aplicação de conhecimento básico da teoria de inteligência emocional no âmbito do trabalho, aplicação de conhecimento básico de etiqueta social no atendimento ao cidadão e noção de empreendedorismo.

Segundo a Setrab, cerca de 878 lavadores e guardadores de carro manifestaram interesse em se cadastrar para o curso prático de biolavagem. Desse total, 329 apresentaram a documentação necessária para participar da formação.

Durante a cerimônia, o Juiz Edilson Enedino das Chagas, do Tribunal de Justiça do DF, compartilhou um relato de sua trajetória de vida. “Eu trabalhei, na juventude, como flanelinha. Sei as dificuldades que todos aqui passam, chegando cedo ao dia de serviço”, destacou. “Até hoje, sempre que tenho oportunidade, conto com o serviço deles. Porque sei como são fundamentais. É um trabalho difícil, por isso é fundamental olhar para as pessoas que estão nessa situação”, finaliza.

Para se cadastrar, o trabalhador precisa acessar o site: www.trabalho.df.gov.br/curso-de-biolavagem-de-carros-para-flanelinhas/.