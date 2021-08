Capital S/A

CB Correio Braziliense

"Sempre aceitei a deficiência e fui feliz assim. É questão de escolha. E eu escolhi ser feliz. O resto, nós buscamos com determinação e fé"

Daniel Dias, nadador, ouro nas Paralimpíadas

DF quer impulsionar comércio exterior

Impulsionado por dados da inteligência da Apex-Brasil, que apontam o potencial exportador do DF, o projeto Park das Nações tem como meta dobrar nos próximos quatro anos as exportações de mercadorias produzidas em Brasília, bem como a diversificação das atividades e linhas de produtos. O relatório técnico foi apresentado ontem no Palácio do Buriti para representantes do setor produtivo e autoridades. Teve a presença do vice-governador, Paco Britto, do secretário de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo Pereira Filho, do secretário de governo, José Humberto Pires, e do presidente da Fibra, Jamal Bittar, entre outros.

Negócios com a China

Entre os países que mais geraram arrecadação ao Distrito Federal em 2019, a China aparece em primeiro lugar, com 29,02% de participação em todo valor exportado, o que representa cerca de 45,5 milhões de dólares. Em seguida, estão os Estados Unidos, com 12,85%, e, na sequência, o Paraguai, com 9,36%. Vale citar Japão e Portugal, que possuem, respectivamente, 7,46% e 7,17%.

Sede de organismos internacionais

A proximidade com embaixadas e organismos internacionais, que são fortes fontes de captação e disseminação de oportunidades de negócios, bem como dos ministérios da Economia, Agricultura, Relações Exteriores e de grandes bancos estatais, é um fator que pode colaborar na promoção do comércio exterior da capital federal.

Ranking nacional

Estudo da Codeplan aponta que o crescimento das exportações do DF entre os anos de 2008 e 2018 foi de 52% (4,3% ao ano), ao passo que o das exportações do Brasil foi de 21,3% (1,9 ao ano). No decorrer desses 10 anos, a melhor colocação da capital entre as UFs foi o 21° lugar (em 2013 e 2014), e, em 2018, ocupou o 23° lugar.

Iesb GEN Festival

A instituição promove uma supermaratona on-line para debater os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. É o Iesb GEN Festival, evento 100% digital e gratuito, realizado nesta quinta-feira, das 8h30 às 12h20, e depois das 19h30 às 22h, no YouTube da instituição. Serão 10 palcos on-line, com transmissão ao vivo. Um dia inteiro de música, cultura, teatro e muito bate-papo. O público terá a oportunidade de conhecer a importância do Programa de Cátedras Unitwin/Unesco e saber como contribuir para a concretização da Agenda 2030 da ONU. O evento conta com a participação da fundadora do IESB, professora Eda Machado (foto). “Solidariedade, cooperação, ética e respeito são as bases para uma sociedade mais inclusiva”, aponta ela.

Dica do dia é de barista: café premiado

Com notas de rapadura e damasco, Sartori 81 foi campeão mundial no Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo em 2020. E um local em Brasília tem essa preciosidade. O Café das Orquídeas, na 116 Sul. Segundo a barista da casa, Letícia Alves (foto), é ideal para ser saboreado tanto no expresso quanto nos métodos especiais, como coado (R$ 8,90), hario (R$ 18,90), aeropress (R$ 14,90), V60 (R$18,90) e prensa francesa (R$ 16,90). “Para harmonizar, indico tomá-lo com um docinho de maracujá ou um quindim”, conta Letícia. A torta de limão também é uma boa pedida para acompanhar.

Catuaí vermelho

Para quem prefere um café mais frutado, o ideal é o catuaí vermelho, com notas de frutas vermelhas. Podem ser degustados também os modelos frios, como o cold brew (R$ 16,90) e os deliciosos frappés de avelã ou chocolate (R$ 21,90 cada). Letícia indica, para harmonizar, um croissant de gorgonzola ou de salpicão.