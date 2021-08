Eixo capital

CA Carlos Alexandre de Souza

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Viaduto, sim

Uma pesquisa realizada pelo instituto Exata Opinião Pública revelou que a maioria dos moradores do Sudoeste e dos motoristas que trafegam na região é favorável à construção do viaduto Epig-Sudoeste-Parque da Cidade. Por meio de entrevistas face a face, o levantamento ouviu 470 pessoas. Segundo os resultados da pesquisa, 66% dos moradores do bairro se dizem a favor do viaduto. Entre os usuários da via, esse percentual é ainda maior: 76%. O levantamento da Exata foi realizado no último dia 11. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, a estrutura beneficiaria a 50 mil motoristas.

Apesar dos benefícios viários, o viaduto não está livre de controvérsias. Grupos de moradores do Sudoeste reclamam do impacto da obra nas áreas verdes do bairro. A queixa motivou uma ação civil pública, ajuizada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O juiz Carlos Maroja, da Vara do Meio Ambiente, encaminhou o caso para análise do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Sobre o debate, cabe uma ponderação. Descontadas as ressalvas ambientais, a construção do viaduto é uma consequência natural da duplicação da EPTG, com o aumento de um grande fluxo de automóveis. Não faz sentido alargar uma via por vários quilômetros para desembocar em funil viário.

Reforço

O ex-advogado geral da União Luís Inácio Adams e o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo aderiram ao movimento Ordem Democrática, que tem a advogada Renata Amaral como pré-candidata à presidência da OAB-DF.

“Tenho absoluta convicção de que é preciso lutar pela construção de uma terceira via, que defenda um projeto de Brasil, longe da polarização que reduz ou inviabiliza o debate democrático.”

Do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), sobre a busca de uma terceira via. Ele tem ouvido sugestões cada vez menos discretas para que seja ele o candidato.

Renova mais

Durante a entrega de certificados a lavadores e guardadores de carros, o governador Ibaneis Rocha anunciou o plano de ampliar o programa Renova DF. “Até o fim do ano, queremos ter aproximadamente 10 mil pessoas qualificadas”, disse Ibaneis. Ele estava acompanhado do secretário de Trabalho, Thales Ferreira, e do deputado distrital Robério Negreiros, autor da lei de qualificação desses trabalhadores.



329

lavadores e guardadores de carro receberam certificado da Secretaria de Trabalho.

Sete anos de vida

A Câmara Legislativa aprovou projeto de Decreto Legislativo nº 190/2021, de autoria do deputado Chico Vigilante (PT), que mantém em sete anos o prazo máximo de vida útil dos ônibus em circualação no Distrito Federal. O projeto torna sem efeito a decisão do Conselho de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (CTPC/DF) que aumentava para dez anos o período de utilização dos veículos coletivos.

Na casa do DEM

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (foto) se juntou às fileiras do Democratas. O parlamentar, ex-PTC, disse que a ida para o DEM representa uma “volta para casa”. “Meu primeiro ato político foi assinar a ficha de filiação ao DEM”, disse. A recepção foi calorosa. “A chegada do Eduardo ao partido marca o início de novos tempos no Democratas DF”, disse Alberto Fraga, presidente regional do partido, ladeado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e ACM Neto, presidente nacional do DEM.

Um olho na vacina, outro nas eleições

O ex-deputado federal e ex-governador do DF Rogério Rosso vai mesmo disputar as eleições para a Câmara dos Deputados em 2022. Diretor de negócios internacionais da União Química e principal responsável pelas negociações para a produção da vacina Sputnik V no Brasil, Rosso estreitou as relações com o grupo de Ibaneis Rocha e faz planos de ser um dos parlamentares mais votados do DF.



Nem você me liga, nem eu te telefono

Não convidem para a mesma reunião Tadeu Filippelli e Ibaneis Rocha. Eles têm evitado circular no mesmo ambiente. Felippelli não foi ontem ao almoço oferecido por Ibaneis em homenagem a Michel Temer, e o governador não apareceu no “Todos por um só só Brasil”, evento oferecido pelo partido na sede do Lago Sul.

Às claras

Contrário à recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República, o senador Reguffe defende mudanças na votação para esses casos. “É um absurdo que esse tipo de votação seja secreta, sem os eleitores terem o direito de saber como os seus representantes votaram, o que deveria ser o mínimo em uma democracia representativa”, acredita o senador.



Aperta o cinto

O Tribunal de Contas do Distrito Federal suspendeu, em medida cautelar, a ajuda de custo para a diretoria do Instituto de Gestão Estratégica (Iges/DF). Os conselheiros tomaram a decisão após examinar representação apresentada pelo Ministério Público de Contas (MPC-DF), que detalhou dificuldades financeiras do instituto. Consta no processo que o Iges foi obrigado a repactuar as dívidas e precisou de aprovação de crédito suplementar no valor de R$ 107,5 milhões para manter a folha de pessoal. O TCDF estabeleceu o prazo de cinco dias para a direção do Iges se manifestar.

Só papos



“Vocês são massa de manobra de partidos políticos e de organizações.”

Luiz Lima (PSL-RJ), deputado federal, sobre a mobilização indígena em Brasília.

“O deputado devia respeitar a luta legítima e urgente dos povos indígenas em defesa da vida e dos territórios. Massa de manobra são os que seguem sem questionamento o autoritarismo emanado do Palácio do Planalto.”

Erika Kokay (PT-DF), deputada federal