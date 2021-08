Alerta de tempo seco: umidade do ar pode baixar a 15% nesta quinta-feira

JE Júlia Eleutério

(crédito: Ed Alves/CBDA Press)

Sem chuva há mais de 70 dias, o brasiliense sofre com o tempo seco e umidade baixa no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF terá temperatura máxima de 32ºC com poucas nuvens no céu e névoa seca. A umidade relativa do ar pode atingir a mínima de 15% por volta das 15h, quando as temperaturas se elevam e o dia fica mais quente.

No começo da manhã, a capital registrou uma temperatura mínima de 12ºC com umidade em torno de 80%. O céu já apresentava névoa seca com uma coloração alaranjada nas primeiras horas do dia. De acordo com o meteorologista Mamedes Melo, isso é causado devido “a poeira em suspensão” que dá essa tonalidade. O Inmet prevê a possibilidade de chuva para o início de setembro.

Cuidados

Durante esse período de baixa umidade e tempo seco, é necessário beber bastante água e evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, entre 10h e 16h. Segundo a Defesa Civil, também é importante umidificar os ambientes com toalha molhada, balde com água ou um umidificador.