Prazo para licenciar veículos de placa final 1 e 2 vai até 30 de setembro

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Vanessa Olinto/Ascom Detran-DF)

Nesta quinta-feira (26/8), foram publicados no Diário Oficial, pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), os prazos de renovação do licenciamento de 2021 dos veículos registrados no DF. O cronograma é feito de acordo com o último número da placa e o licenciamento tem prazos finais de setembro a dezembro de 2021.

Os veículos que terminam em 1 e 2 devem ser licenciados até 30 de setembro. Já os automóveis com números finais 3, 4 e 5 têm até 31 de outubro. O prazo para as placas terminadas em 6, 7 e 8 vai até 30 de outubro. Por fim, os veículos com algarismos finais 9 e 0, têm até 31 de dezembro para fazer o licenciamento.

Até este mês, 29.6% dos veículos renovaram o licenciamento anual de 2021, o que equivale a 564.972 automóveis. No total, são 1.908.569 de veículos registrados no DF. Para obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) é preciso estar em dia com os débitos referentes ao IPVA, taxa de licenciamento anual, multas de trânsito e ambientais vencidas.

O CRLV-e está disponível para quitação de débitos até o quinto dia útil por meio do aplicativo Detran Digital e pelo site portal.detran.df.gov.br. Veículos não registrados e não licenciados constituem infração gravíssima e a penalização para estes casos é de sete pontos na CNH, além de multa de R$ 293,47 e recolhimento do veículo ao depósito.

O CRLV-e referente a este ano vai ser exigido a partir do primeiro dia do mês posterior ao prazo estabelecido no calendário de licenciamento. Este documento é de porte obrigatório e está disponível tanto na versão impressa quanto na versão digital. Caso o proprietário não apresente o documento, a fiscalização realiza a verificação no Sistema e libera o veículo se não houver restrições.



Calendário



Placas finais 1 e 2 têm até 30 de setembro para licenciamento e o início da fiscalização é 1º de outubro. Para veículos com algarismos finais 3, 4 e 5, o prazo vai até 31 de outubro e a partir de 1º de novembro podem ser fiscalizados. Para os automóveis com últimos números 6, 7 e 8, o prazo de licenciamento vai até 30 de novembro. Esses podem ser fiscalizados a partir de 1º de dezembro. As placas que terminam em 9 e 0 têm até 31 de dezembro para serem licenciadas. Essas serão fiscalizadas a partir de 1º de janeiro de 2022.