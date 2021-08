Seminário incentiva o empreendedorismo feminino jovem; Confira programação

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/ BPW Brasília - DF)

Em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, celebrado em 12 de agosto, e ao Projeto Agosto Lilás, sobre a conscientização das diferentes formas de violência contra a mulher, a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Brasília-DF (BPW Brasília-DF), por meio da sua BPW Jovem, realiza, na terça-feira (31/8), o seminário Jovens Antenados na Era 'Figital'. O evento ocorrerá no auditório do Centro Universitário Iesb. Devido à pandemia, o público também poderá participar do evento pelo canal do YouTube do Iesb, no qual todas as apresentações ficarão gravadas. O termo "figital" está sendo utilizado para refletir o "novo normal" que são eventos físicos e, ao mesmo tempo, digitais. Além disso, é uma forma de adequar o comum, ao digital.

Em 2020, mais de 14 milhões de brasileiros se tornaram empreendedores durante a pandemia, segundo o relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020. A pesquisa também mostrou que 52,1% dos brasileiros conhecem, pelo menos, uma pessoa que abriu algum negócio por conta da pandemia, sendo que o crescimento expressivo da atividade empreendedora ocorreu entre as mulheres, jovens (18 a 24 anos) e os mais velhos (55 a 64 anos).

As últimas décadas foram marcadas por lutas pela igualdade de gênero. As mulheres conquistaram independência e vêm ocupando espaços que, antes, eram exclusivos dos homens. A presidente da BPW Brasília-DF, Bernardeth Martins, explicou que, apesar dos desafios, é importante ter mulheres fortes e empoderadas que transformem sua vida e impactem na de outras pessoas. “As mulheres no Brasil, assim como no mundo, ainda lutam por seu espaço no mercado de trabalho e direitos iguais. É importante incentivar a participação das jovens em espaços de tomada de decisão a nível local, nacional e global. Daí a necessidade da capacitação e do conhecimento. Este seminário visa orientar as mulheres na busca do seu desenvolvimento profissional, além da importância em fomentar a eliminação de toda e qualquer forma de discriminação e, principalmente, da violência contra a mulher.”

O evento reunirá instituições de peso e profissionais experientes que abraçaram a ideia com seus representantes participando de todas as atividades propostas. Além disso, alguns parlamentares confirmaram presença, como o senador Izalci Lucas, o vice-presidente da CLDF, deputado Rodrigo Delmasso, a deputada federal Celina Leão, a deputada distrital Júlia Lucy e a pastora Sandra Faraj.

Além disso, representantes de muitas outras instituições estarão presentes: Secretarias do Distrito Federal (como Juventude e Mulher); Secretaria Nacional de Juventude, Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres e Secretaria da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sebrae-DF, Fecomércio, Sindivarejista - DF, Unesco, Rede Internacional de Proteção e Vítima, Rede Internacional de Excelência Jurídica, OIT, Banco Mundial e representantes de empresários locais.



O evento

Oficinas e capacitação para as jovens do projeto: capacitação tanto profissional quanto pessoal para as jovens é de fundamental importância, pois é capaz de incluí-las, de forma saudável, no mercado de trabalho. Além disso, por meio da qualificação, a jovem também tem a chance de melhorar como pessoa. Foram selecionadas 15 meninas (com 15 anos de idade) da Região Administrativa de Santa Maria, que tinham como desejo ter uma festa de debutante. O projeto teve como objetivo a capacitação dessas 15 jovens que participaram de cursos sobre vários temas desde janeiro de 2021. No dia 28 de agosto de 2021, no Salão Comunitário da Associação de Santa Maria, acontece o último sábado de capacitação, e no dia 17 setembro esse projeto será finalizado em grande estilo, com a realização do grande sonho daquelas meninas, uma festa de debutante, que será celebrada no Manancial Castelo das Flores, localizada na Região Administrativa do Gama- DF;

Ciclo de lives pelo Instagram da BPW Brasília – várias lives serão realizadas durante todo o mês de agosto de 2021, nas quais diversas profissionais irão falar sobre as suas experiências, trazendo exemplos de sucesso e abordando temas sobre o empreendedorismo, oportunidades de negócios, direitos do consumidor, planejamento e muito mais;

Rodas de conversa abrangendo diversos temas importantes na terça-feira (31/8), no Centro Universitário IESB e transmitido, ao vivo, pelo canal no YouTube do IESB: https://www.youtube.com/CanalIESB- serão oito rodas de conversa com especialistas locais e temas como: Gestão Feminina, A Inserção da Jovem no Mercado de Trabalho, Empreendedorismo Jovem, Não à Violência Contra a Mulher, Violência e Assédio no Trabalho.

Serviço Seminário Jovens Antenadas na Era 'Figital'

Data: Agosto de 2021

Programação completa: https://bpwdf.org.br/programacao/

Transmissão: lives pelo instagram @bpwbrasilia e seminário pelo canal do YouTube Centro Universitário IESB: https://www.youtube.com/CanalIESB.

Instagram: @bpwbrasilia