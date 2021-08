DD Darcianne Diogo

Carro foi restituído à vítima - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, 48 anos, foi preso pelos investigadores da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) pelo crime de receptação no âmbito da operação Receiver, deflagrada nesta quarta-feira (25/8). Na casa dele, os investigadores encontraram um carro furtado, que o autor teria comprado por R$ 730.

Segundo as investigações, o rapaz era procurado para testemunhar em uma investigação em andamento e, durante as diligências para encontrá-lo, os policiais se depararam com um carro produto de furto estacionado na garagem da casa, na Rua 06 da Colônia Agrícola 26 de Setembro. O carro teria sido furtado em junho no mesmo local.

Ao ser questionado sobre o automóvel, um Peugeot, o homem, que não tinha carteira de habilitação, afirmou que teria comprado o veículo por R$ 730. O autor foi preso em flagrante por receptação e, caso seja condenado, pode pegar até quatro anos de prisão. O automóvel foi restituído ao proprietário. Na delegacia, o homem pagou fiança de R$ 1 mil e foi liberado.