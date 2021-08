Dose de reforço pode impactar vacinação de adolescentes, diz secretário

SS Samara Schwingel

A vacina da Pfizer é a única autorizada pela Anvisa para menores de 18 anos -

A dose de reforço da vacina contra a covid-19, conhecida popularmente como terceira dose, pode impactar na vacinação de adolescentes no Distrito Federal. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, idosos e imunossuprimidos — público que deve receber a dose de reforço — terão prioridade para as doses da Pfizer.

Ele explicou que tudo depende do envio de doses por parte do Ministério da Saúde. Por determinação da pasta federal, o público da dose de reforço deve receber,prioritariamente, a vacina da Pfizer.

“Os abaixo de 18 anos não estão incluídos no PNI ainda. Com a chegada de novas doses (da Pfizer) e com a determinação de aplicação das doses de reforço, a priorização será a dose de reforço. Por isso pode ser que afete a vacinação de adolescentes. Mas a Secretaria de Saúde vai unir esforços para que esse impacto seja o mínimo possível”, detalhou Rocha.

Dose de reforço

O Ministério da Saúde vai liberar a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos a partir do dia 15 de setembro. A informação foi adiantada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta quarta-feira (25/8).

O ministro também informou que, a partir de 15 de setembro, será reduzido o intervalo da aplicação da segunda dose dos imunizantes da Pfizer e da Astrazeneca das atuais 12 semanas para oito semanas.