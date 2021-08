CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Brasília)

Nesta quinta-feira (26/8), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) anunciou, através da Superintendência de Licenciamento Ambiental (Sulam), que irá realizar uma audiência pública virtual no dia nove de setembro para apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (RIVI) que irá discutir sobre as obras a serem realizadas na QI 17. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Ibram no YouTube, das 19h às 21h45.



A audiência contará com uma exposição técnica do projeto e um espaço aberto para participação do público que poderá tirar dúvidas sobre as obras e também apresentar sugestões. As instruções para acesso ao evento estão disponíveis no site do Ibram.

A Sulam reforça que é importante a participação do público nessa etapa para ajudar o Instituto a formalizar um melhor licenciamento ambiental e também a atender a comunidade em seus anseios, buscando soluções para redução de impactos ao meio ambiente.

A audiência também poderá ser acompanhada na Administração Regional do Lago Sul, no endereço SHIS QI 11 Área Especial nº 01.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental