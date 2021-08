Atendimento presencial da Receita do DF pode ser agendado por telefone

CB Correio Braziliense

Os serviços presenciais da Receita do Distrito Federal podem ser agendados pelo telefone da central 156, opção 3. Por meio da ligação é possível escolher data e horário para atendimento em uma das agências ou postos do Na Hora. Os serviços da Receita estão disponíveis no site da Secretaria de Economia do Distrito Federal.



O atendimento presencial também pode ser agendado nas agências, de 12h30 até às 18h30, ou nos postos do Na Hora, das 8h às 18h30. Para evitar aglomerações e garantir o distanciamento social, o limite de pessoas segue de acordo com o número de cadeiras disponíveis para espera.

Os demais cuidados contra a covid-19 também estão sendo tomados. Na entrada há medição de temperatura, o uso de máscara é obrigatório e há disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos.

Confira as agências da Receita no DF:

Agência de Atendimento da Receita Brasília: SRTVN 701 Bloco D – Loja 01

Agência de Atendimento da Receita Ceilândia: CNN 01, Bloco B – Avenida Hélio Prates

Agência de Atendimento da Receita Gama: Quadra 01, Área Especial, Lote Único – Setor Central

Agência de Atendimento da Receita Planaltina: SHD, Bloco C

Agência de Atendimento da Receita SIA: SIA – SAPS – Trecho 01 – Lote H (próximo à Caesb – EPTG)

Agência de Atendimento da Receita Taguatinga: CNA – Área Especial s/nº – Praça Santos Dumont.

Postos Na Hora:

Taguatinga: QS 03 Lote 11 Lojas 4 a 8 – Pistão Sul – Taguatinga

Ceilândia: QNM 11 Lote 03 – Shopping Popular de Ceilândia

Sobradinho: Quadra 06, Área Especial nº. 08

Gama: AE 01 – Setor Central – Shopping do Gama

Riacho Fundo I: QN 07 – AE 01 – Shopping Riacho Mall

Brazlândia: Área especial 04, Lote 03, Setor Tradicional

O posto da Rodoviária do Plano Piloto está fechado para reforma.

*Com informações da Secretaria de Economia