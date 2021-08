Capital S/A

CB Correio Braziliense

Independentemente do resultado, todo o percurso, toda essa experiência que vivi, me ajudou a ser mais forte. É difícil de explicar, mas a meningite foi uma coisa ruim que se transformou em algo benéfico

Rodolpho Riskalla, cavaleiro, prata nas Paralimpíadas

LaveYou, lavanderia com entretenimento

Imagine uma lavanderia com serviço totalmente automatizado — sem funcionários, rápido, prático e com preço acessível. Um ambiente moderno, que permite aos clientes desfrutarem de livros, revistas, música, televisor, internet e até de uma bicicleta ergométrica, enquanto esperam a lavagem de suas roupas terminar. E também é possível trabalhar no espaço coworking. Essa é a LaveYou, criada pela empresária Ana Paula Santos, 47 anos.

Monitoramento por câmeras

O espaço foi aberto há dois anos no Vitrinni Shopping, em Águas Claras, e passou a oferecer ao público um serviço totalmente automatizado. A movimentação no interior da loja é acompanhada por câmeras, pela central, sem que ninguém precise ir ao local. Funciona sete dias por semana, incluindo feriados, com o pagamento automatizado.

Na pandemia, se aproximou dos clientes

Ana Paula, como milhares de outros empreendedores, foi surpreendida com a pandemia. “Ninguém podia entrar na loja, e com isso, eu pensei: o que eu vou fazer da minha vida agora? Decidimos, então, ir para dentro da lavanderia e receber os clientes na porta. Fizemos a lavagem e a secagem por eles no pior momento da pandemia, em 2020, e isso foi bom para eu conhecer ainda mais o meu cliente”, conta.

Contêiner na Asa Sul

“Foi com o apoio de consultorias do Sebrae DF que consegui manter o negócio. A engrenagem não parou de funcionar e a LaveYou cresceu com a pandemia”, revela a empreendedora. Ela abriu recentemente uma segunda unidade, em um posto de gasolina na 415, da Asa Sul. O espaço, inspirado nas lavanderias americanas, fica em um contêiner. Com o sucesso, Ana Paula já amadurece a intenção de formatar uma rede de franquia.

Praticidade e diversão

A meta agora é funcionar 24h por dia. “A LaveYou nasceu para oferecer praticidade, conforto, otimização do tempo e também transformar o ato de lavar roupas em uma experiência agradável e divertida”, destaca Ana Paula.

“Não há desunião na Fecomércio”, diz José Aparecido

De volta à presidência da Fecomércio-DF, depois de uma semana afastado por decisão judicial, o empresário José Aparecido Freire disse à coluna que só pensa em se concentrar no trabalho à frente da entidade. E negou que exista desunião entre os sindicatos filiados por causa da sua eleição, que está sendo questionada na Justiça por cinco deles. “Fui eleito legitimamente pela maioria dos 27 sindicatos. Não vejo desunião na entidade. Agora, o importante é se concentrar na missão. Olho para frente. Só quero, agora, trabalhar”, disse. No entanto, Aparecido segue como alvo de liminares que podem retirá-lo novamente do cargo. O mandato dele, até maio do ano que vem, está sub judice.

À frente do Sesc e do Senac

Aparecido automaticamente assume agora a direção do Sesc e do Senac aqui no DF, duas importantes entidades que somam um orçamento de R$ 500 milhões. Até então, devido a uma intervenção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que se encerrou na sexta-feira passada, o empresário não tinha poderes sobre esses dois braços da Fecomércio. Aparecido não disse se vai manter os atuais diretores que foram indicados pela CNC.

Liminar derrubada

O juiz Denilson Bandeira Coelho, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), concedeu, ontem, liminar que garantiu o retorno de José Aparecido ao cargo. A decisão vale até o julgamento do mérito da ação, que tramita contra a eleição do empresário, ocorrida em março deste ano.

Brasília é destaque no Fórum Fluminense do Turismo

Quinze prefeitos das principais cidades turísticas do estado do Rio de Janeiro estão reunidos em Vassouras, a capital fluminense do café, para traçar novos rumos para o segmento naquele estado. Um dos destaques do Fórum Fluminense do Turismo é o Case Brasília, sucesso nacional quando se fala em turismo cívico-pedagógico e que está sendo apresentado pela secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça. Foi assinado convênio entre a prefeitura de Vassouras e a Setur-DF. Alunos das escolas públicas de lá virão a Brasília conhecer a nossa história.