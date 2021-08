Ibaneis desiste de assumir Secretaria de Saúde e nomeia interino

SS Samara Schwingel

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), desistiu de assumir temporariamente a Secretaria de Saúde. Ele, que havia anunciado aos interlocutores que ficaria no cargo de secretário por uns dias, nomeou o ex-secretário adjunto de Gestão em Saúde, Artur Brito, como gestor interino da pasta.

A mudança ocorreu em menos de 24h. Agora, Artur fica no lugar deixado por Osnei Okumoto até que o governador aponte um nome fixo para a pasta. A nomeação interina de Artur foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (27/8).

Ao Correio, Ibaneis afirmou que pretende ficar “bem próximo” da pasta, mesmo que não acumule os cargos de governador e secretário.

Reviravoltas

Na noite desta quinta-feira (26/8), o até então secretário de Saúde do DF Osnei Okumoto foi exonerado do cargo. A saída foi um acordo entre ele e Ibaneis. Agora, Okumoto volta para a presidência da Fundação Hemocentro de Brasília. A exoneração de Okumoto foi publicada no DODF desta sexta.

O GDF chegou a anunciar o médico ortopedista Alberto Aguiar como novo secretário. Porém, instantes depois, o Executivo lançou uma nota informando que o escolhido havia voltado atrás e recusado o cargo. Assim, o secretário de Governo José Humberto Pires assumiria a pasta. Isso até Ibaneis decidir ficar no comando por uns dias.