Gesso no teto da Rodoviária do Plano desaba por acúmulo de água

JE Júlia Eleutério

Queda de gesso do teto superior da Rodoviária do Plano Piloto nesta quinta-feira (26/8) - (crédito: Júlia Eleutério/ CB/ DA Press)

Um buraco se abriu no teto do piso superior da Rodoviária do Plano Piloto na manhã desta quinta-feira (26/8). O pedaço de gesso caiu por volta das 8h30. O local, que está em obras desde o mês passado, fica próximo às lojas e ao ponto de táxi da plataforma. Ninguém ficou ferido.

Segundo um funcionário de uma das lojas próximas ao local do ocorrido, ele e uma colega estavam organizando a loja para abrir quando o gesso do teto cedeu. "A água estava juntando ali já tinha alguns dias até que essa parte do gesso desabou. Tomamos um susto na hora, mas não atingiu ninguém”, contou o rapaz, que não quis se identificar.

A Administração da Rodoviária do Plano Piloto esclarece que o ocorrido foi causado pelo acúmulo da água usada para molhar o cimento que está sendo colocado na laje superior para a revitalização da rodoviária. “O concreto novo tem um período de cura. É preciso molhar o concreto e essa água tem que sair por algum lugar. Infelizmente, ela não foi canalizada para um ponto certo, mas só foi aquele fato pontual e resolvemos o problema rapidamente”, garante Josué Martins, administrador da rodoviária.

Obra na Rodoviária

A obra para revitalização total do teto superior da Rodoviária do Plano Piloto teve início em julho deste ano. Segundo a administração, a previsão é de que seja concluída no prazo de três a quatro meses. A reforma está dividida em três etapas. Primeiro, foi feita a remoção de todo o revestimento e do antigo sistema de impermeabilização. No momento, está sendo feito o reparo da cobertura danificada e a drenagem de água pluvial. Por fim, será recuperado o forro acartonado, as instalações elétricas e hidráulicas.

Ao Correio, o administrador do local explicou sobre o andamento da obra e disse que ela prevê melhorias para os comerciantes locais e para a população. “Nós tiramos toda a cobertura de concreto e fizemos uma laje nova. Agora está sendo um momento difícil, mas será um benefício futuro para todos, pois estamos trocando a laje, as instalações e os forros e vamos impermeabilizar para não ter mais problema de vazamento”, avisa.