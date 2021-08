General Manoel Pafiadache é chamado para ser Secretário de Saúde do DF

SS Samara Schwingel

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press)

O General Manoel Pafiadache foi chamado pelo Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para ser o novo secretário de Saúde da capital federal. Segundo interlocutores do GDF, Piadache está a caminho do Palácio Do Buriti para negar ou aceitar o convite.

Caso ele aceite, o nome pode ser anunciado ainda hoje como oficial. Pafiadache, até o momento, atua como superintendente executivo do Instituto de Cardiologia do DF.

Aguarde mais informações.