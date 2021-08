Novo secretário de Saúde pode ajudar na relação com Ministério da Saúde

EH Edis Henrique Peres

Manoel Pafiadache encara o novo cargo como uma missão dada por Ibaneis - (crédito: RENATO ALVES/Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que o afastamento de Osnei Okumoto da Secretaria de Saúde não se deu devido às investigações de irregularidades que acontecem no Instituto de Gestão Estratégica (Iges-DF). Para o governador, novo momento exigia uma forte liderança na pasta e o general Manoel Pafiadache apresenta essas qualidades.

"Outro ponto que fortaleceu essa decisão é a boa relação que o general tem dentro do Ministério. Nunca tivemos problema com esse (diálogo), converso bastante com o Ministro. Mas a relação do general lá dentro vai nos ajudar muito", pontua.

Pafiadache encara o novo cargo como se tivesse recebido uma missão do chefe do buriti. "O governador já avançou muito na questão de recursos que precisamos e das inúmeras decisões que precisamos. Esse fim de semana vou fazer um trabalho de avaliação, para ver o que estava dando certo e o que podemos melhorar", explicou.

Para o novo secretário, o fundamental é adiantar o processo para benefícios chegarem rapidamente à população. "Naturalmente, por ser militar, eu trabalho em grupo e orientado pelo governador. Vamos decidir os pontos mais importantes de atuação", finalizou