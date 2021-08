EH Edis Henrique Peres

A Pfizer é a única vacina liberada pela Anvisa para uso em adolescentes -

O governador Ibaneis Rocha, em coletiva de imprensa desta sexta-feira (27/8) na Secretaria de Saúde, explicou que pretende imunizar pessoas com 70 anos ou mais com a terceira dose somente após vacinar com a 1 dose os adolescentes entre 12 e 16 anos.

De acordo com o governador, o Ministério da Saúde disse que as doses para terceira aplicação estariam disponíveis para a Secretaria de Saúde a partir do dia 15 de setembro. Com o ministério, Ibaneis também negocia a troca de 30 mil vacinas da Coronavac por Pfizer.

"Enviaram a coronavac para o DF sendo que não temos público para ser vacinado com ela. Estou tentando trocar pela Pfizer, para conseguir avançar no público de 12 (a 16) anos", explica.

Terceiro turno

Os planos do governador envolvem, além disso, iniciar um terceiro turno de cirurgias nos hospitais para aliviar as filas de espera. "São mais de 39 mil pessoas na fila de espera. O terceiro turno seria para os hospitais realizarem o procedimento na manhã, tarde e noite. Isso é importante para reduzir a fila de sofrimento que existe", destacou Ibaneis.

O chefe do Executivo local pontuou que a pandemia alterou e prejudicou bastante o funcionamento das unidades e que o primeiro passo para resolver os problemas atuais é reconhecer que os desafios existem