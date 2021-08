CB Correio Braziliense

tempo

O CALOR Continua

O fim de semana no Distrito Federal será marcado por clima seco e quente. Os brasilienses podem separar as roupas leves do guarda-roupa e aumentar a ingestão de líquidos, pois a umidade relativa do ar vai variar entre 15% e 20% hoje e amanhã, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima prevista para este fim de semana é de 29°C. Ontem, os termômetros chegaram aos 31º C, com umidade mínima de 20%. Segundo o instituto, uma frente fria se aproxima da capital e pode deixar o clima um pouco mais ameno a partir de amanhã. Chuva só na semana que vem. A expectativa é de que, na segunda-feira, a capital registre as primeiras precipitações depois de 75 dias sem chuva.



Adoção

PRONTOS PARA NOVO LAR

Para aqueles que estão à procura de um amigo de quatro patas, o canil e gatil da gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, está com 15 cães e 10 gatos adultos prontos para adoção. Os animais estão vacinados contra a raiva e vermifugados. O diretor da zoonoses, Rodrigo Meena, afirma que cada animal acolhido pelo canil passa por sérios cuidados antes de ser colocado para adoção. Nos cães são feitos exames de leishmaniose visceral, aplicada vacina antirrábica e vermífugo. Os gatos passam por exames de FIV (vírus da imunodeficiência felina) e também são vacinados contra raiva, além de receberem vermífugos.



Atropelamento

RESGATE DO MACACO-PREGO

Um macaco-prego foi atropelado na manhã de ontem na Estrada Parque Guará (EPGU), perto do Zoológico de Brasília. A informação foi confirmada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental. De acordo com o BPMA, uma família de cerca de oito animais, inclusive uma fêmea com filhote, estava circulando pela área e atravessando a pista quando o incidente aconteceu. O animal foi resgatado por uma auditora do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que por acaso passava pelo local, e levado ao Zoológico para atendimento. De acordo com o Zoológico, o macaco foi medicado, submetido a exames e está em observação.



Monitoramento

SOCIOEDUCANDOS

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) desenvolveu um novo sistema on-line para acompanhamento de jovens que cumprem medidas nas unidades de internação do DF. O serviço será utilizado pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo. O novo serviço fará um acompanhamento dinâmico e preciso dos jovens dentro das unidades de internação. A coleta de dados também facilita a formulação de diagnósticos para políticas públicas.