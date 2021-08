CB Correio Braziliense

Quase 60 toneladas de soja foram desviadas de rota original de uma carreta vinda da Bahia - (crédito: CCS/ PMDF)

Uma carreta com 60 toneladas de soja, roubada no estado da Bahia, foi recuperada por integrantes da PMDF, na manhã deste sábado (28), no entroncamento entre a BR-080 e a DF-206, próximo à saída do Distrito Federal. Dois homens foram presos.



Equipes de militares que reforçavam o patrulhamento, depois que uma empresa de rastreamento de veículos apontar possível localização, perceberam três homens desengatando a carga de uma carreta para engatá-la em outro caminhão de placa clonada.



Na ação, policiais detiveram dois suspeitos. O terceiro fugitivo não foi localizado. Há indícios de que os presos integravam organização criminosa de roubos de cargas situada em Mato Grosso.



Numa vistoria preliminar da carreta, os policiais constataram que o veículo com a carga avaliada em R$ 1,3 milhão tinha sido roubado em Correntina (Bahia). Havia previsão de que o material seguisse para o Porto de Salvador. Os detidos e os veículos foram encaminhados para a 18ª DP para registro da ocorrência.