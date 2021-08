CB Correio Braziliense

O Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, lançou edital com 200 vagas em cursos gratuitos de formação inicial e continuada presenciais para o segundo semestre de 2021. São oportunidades para os cursos de auxiliar administrativo (220h), redes de computadores (200h), inglês básico (210h), Língua Brasileira de Sinais — Libras Básico (205h) e espanhol básico (200h). Confira no edital os critérios de cada curso antes de se inscrever pelo sistema processoseletivo.ifb.br,até 8 de setembro. A seleção será por sorteio eletrônico.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de encontros virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilingues sem sair de casa ou do escritório. Interação com professores e colegas de turma durante as lives. Inglês para concursos e turmas de conversação. Apenas quatro parcelas de R$ 200. WhatsApp 9 8625-5298, www.instagram.com/ciistgiles e facebook.com/stgilesbrasil.

Informática gratuita

O professor de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília (Ceub) Gislane Santana ministra o curso de informática básica on-line gratuitamente para pessoas com mais de 50 anos. As inscrições estão abertas até hoje, e podem ser feitas pelo formulário bit.ly/3fZofMG. As aulas serão ministradas de forma on-line todos os sábados, das 9h às 12h, a partir do dia 28 de agosto.

Escrita

A escritora, professora, cientista social, terapeuta Lella Malta lança o curso “Escrita de A a Z: escreva, expresse, publique!” para quem deseja aprender as técnicas da escrita criativa e terapêutica, além dos segredos da autopublicação. Entre os tópicos que serão abordados, estão: elementos da narrativa, estratégias de vendas e dicas de revisão de texto. O encontro acontece na sexta-feira, a partir das 17h, no Rooftop do Yolo BsB. O investimento é de R$ 159 por pessoa, as vagas são limitadas e os interessados devem fazer a inscrição pelo site:www.lellamalta.com.br.

Gratuitos

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.

Justiça restaurativa

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT, pelo link www.mpdft.mp.br/ead.

Saúde e internet

O curso gratuito “Saúde Física e Mental na Internet” apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.

OUTROS

Esportes

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) está promovendo o projeto Campus Saudável — Clube Escola para levar exercícios funcionais e práticas esportivas à comunidade. A iniciativa oferece aulas gratuitas de diversas modalidades físicas para todas as idades, incluindo alongamentos, avaliação física, futsal, clube de corrida, jump, ginástica e dança. Para as crianças, são ofertados jogos e brincadeiras, além de futebol, handebol, voleibol e iniciação esportiva. As inscrições estão sendo realizadas pessoalmente, no Uniceplac, com o próprio professor da modalidade, se houver disponibilidade de vagas. Para mais informações, ligue no número 3035-3940.

Projeto Parque Educador

As inscrições para o Projeto Parque Educador Virtual — 2º Ciclo 2021 foram prorrogadas até o dia 31 de agosto. Esse projeto é uma realização do Instituto Brasília Ambiental, por meio da Unidade de Educação Ambiental, em parceria com as secretarias de Educação (SEEDF) e de Meio Ambiente (Sema) do Distrito Federal, com alunos de escolas públicas do DF. Nesse segundo semestre, cada escola poderá inscrever, no máximo, duas turmas de até 40 alunos para participar do projeto. As turmas participarão em dias e/ou turnos diferentes, e os formulários para cada turma deverão ser preenchidos individualmente. Inscrições: www.ibram.df.gov.br/inscricoesparqueeducador.

Hackathon

O Hackathon Iesb está com inscrições abertas. A terceira edição do evento, 100% on-line, será promovida pelos cursos de pós-graduação em inteligência artificial, tecnologias disruptivas (evento de 30 de agosto a 6 de setembro) e aplicativos móveis (de 1º a 8 de setembro). Podem participar alunos de pós-graduação ou que tenham concluído o ensino superior, em qualquer instituição de ensino. Os melhores trabalhos serão premiados com bolsas de estudos de até 80%. Serão cinco bolsas para cada um dos três cursos de pós-graduação do Iesb. Mais informações no site: www.iesb.br.

Comédia stand up

Em seu novo show de comédia stand up, o comediante paraense Murilo Couto traz a expressão “gala seca”, uma gíria de Belém usada para falar de pessoas com comportamento desatento. Contando situações da sua própria vida, Murilo relata histórias da infância, adolescência e maioridade para mostrar porque a expressão “gala seca” o descreve tão bem. O show será no dia 3 de setembro, às 20h, no Teatro Caesb, em Águas Claras. Link para compra do ingresso: bit.ly/3fyBvHI/.

Solidariedade

Com o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam, os institutos Bancorbrás e Sabin se uniram para promover a “Campanha da Boação 2021”. Até 31 de agosto, pessoas físicas e jurídicas poderão realizar uma doação, com o valor mínimo de R$ 10 (via cartão de crédito, boleto bancário, PayPal, PicPay e Pix). As cestas básicas adquiridas com o valor arrecadado serão destinadas para instituições que atendem mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas com câncer. Para doar, basta acessar campanhadaboacao.org.br/.

Gincana virtual

Estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal já podem se inscrever para participar da edição 2021 da gincana “Se Liga na Escola”. Promovida pelo Sebrae no DF juntamente com a Secretaria de Educação, a iniciativa ocorrerá em ambiente virtual e agitará o cenário educacional brasiliense até o fim do mês de setembro. As inscrições para a gincana são gratuitas e podem ser realizadas por meio da página da iniciativa na internet (www.seliganaescola.com.br) até o último dia das atividades, previsto para 27 de setembro. O encerramento da gincana será no dia 8 de outubro, com a divulgação dos resultados e a premiação das equipes vencedoras.

Segurança

A 4° edição do Simpósio Internacional de Segurança, realizado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, acontecerá em Brasília entre 30 de agosto e 2 de setembro. Haverá formato presencial e on-line. O evento presencial será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (Cicb), seguindo as normas de segurança da OMS. O direcionamento para o evento on-line acontecerá dentro do próprio site do Simpósio (simposioseguranca.com.br).

Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em saúde mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou unidades de pronto atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros. Mais informações no site encurtador.com.br/imrHP.

Desligamentos programados de energia

ASA NORTE

CLN 407, SQN 407, EQN 406/407, das 9h às 11h

CANDANGOLÂNDIA

QOF: Conjunto B; SMPS: Conjunto E, das 8h40 às 13h30

Cursos gratuitos

O Senac-DF está com inscrições abertas até amanhã para os cursos do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Das 4,9 mil vagas ofertadas inicialmente, ainda restam 1,8 mil em diversos cursos, nas áreas de gastronomia, beleza, administração, logística, saúde, tecnologia da informação e muito mais. Para se inscrever, acesse o link: www.df.senac.br/ inscricao-psg.

Bike nas alturas

Nos dias 4 e 5 de setembro, Brasilia vai sediar o Touch The Sky Spin, no heliponto do Banco do Brasil. Os apaixonados por bike vão poder se exercitar apreciando uma paisagem de tirar o fôlego. O evento é uma parceria entre o Outdoor do Studio Boutique e as marcas Fiolaser, Michelob, LC dermatologia, Zo e Vida Veg. As aulas custam R$100, cada. Inscrições: spincycle.com.br.

Grita geral

grita.df@dabr.com.br (cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)

ÁGUAS CLARAS

DESRESPEITO À FAIXA DE PEDESTRE

O administrador Renato Mendes Prestes, 66 anos, morador de Águas Claras, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar do desrespeito de motoristas às faixas de pedestres na cidade. Segundo ele, na Avenida Araucárias, em frente ao Águas Claras Shopping, os motoristas circulam em alta velocidade pela via. Em outro ponto, próximo ao Edifício Turmalina, a situação é parecida. “As faixas de pedestres não são respeitadas pelos motoristas, motociclistas e ciclistas. Inclusive, por três ocasiões, quase fui atropelado”, relatou.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que em julho deu início à operação “Respeito na faixa”. A ação tem o objetivo de resgatar o respeito à faixa, por meio da integração entre os três pilares da segurança no trânsito: educação, engenharia e fiscalização. A Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran fez um levantamento das vias mais movimentadas e que possuem faixas de pedestres não semaforizadas. Em cada coordenação regional de trânsito, serão montados cerca de dois ou três pontos diários de fiscalização. A operação “Respeito na faixa” consiste em manter agentes de trânsito nas sinalizações de travessia para coibir o desrespeito.



GUARÁ

FEZES DE CÃES NAS RUAS

A professora Nazaré Albuquerque, 45 anos, moradora do Guará, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar a respeito da limpeza de calçadas e ruas no Guará. Segundo ela, donos de cachorros não estão recolhendo o cocô dos animais ao levá-los para passear pela cidade. “Alguns moradores utilizam calçadas como banheiro para os bichos. No início da manhã e ao final da tarde, nas calçadas e ruas é impossível não se deparar com fezes de animais. Queria que as pessoas tivessem consciência disso”, pediu.

A Administração Regional do Guará informou que analisará o desenvolvimento de uma campanha de conscientização quanto ao recolhimento de fezes de pets nas praças.