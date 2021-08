Edu Lobo genial

IR Irlam Rocha Lima

Edu Lobo era um adolescente quando, em 1960, influenciado pela Bossa Nova, estreou na música, compondo com ninguém menos que Vinicius de Moraes a canção Só me faz bem. A partir de meados daquela década, a carreira artística do jovem cantor e compositor carioca ganhou maior dimensão ao vencer o Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Excelsior, com Arrastão (outra parceria com o Poetinha), interpretada por Elis Regina; e o icônico Festival da Record, dois anos depois, no qual, ao lado de Marília Medalha, defendeu Ponteio, de sua autoria e José Carlos Capinan.

Ao longo de 60 anos de carreira, Edu produziu uma das obras mais relevantes da MPB, registrada em 30 discos. Em alguns ele teve ao seu lado companheiros de ofícios, entre os quais Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento, Dori Caymmi, Marcos Valle, Romero Lubambo e Maria Bethânia. Incontáveis clássicos do nosso cancioneiro têm a sua assinatura e ganharam registros também na voz de outros artistas.

Parte deles foi reunida no repertório de espetáculo apresentado em 29 de agosto de 2013 — dia em que Edu celebrou 70 anos — no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, tendo ao seu lado Chico Buarque, Maria Bethânia, Mônica Salmaso e Bernardo Lobo. O show ganhou registro em CD e DVD, que estão sendo lançados, hoje, nas plataformas digitais pela Biscoito Fino.

Não foi aleatória a data escolhida para o lançamento. A gravadora quis com isso festejar os 78 anos de um dos nomes de maior representatividade do seu elenco, no dia em que ele aniversaria. Em solos, Edu canta Chegança, Canção do amanhecer, Upa neguinho, Zambi, Canto triste, Beatriz, Zanzibar — todas de sua autoria — além de O boto (Tom Jobim) e O trenzinho do caipira (Heitor Villa-Lobos e Ferreira Gullar). Com o filho Bernardo Lobo, faz No cordão da saideira e Ponteio.

Ele e Bethânia revisitam Cirandeira e Pra dizer adeus, registradas num LP que lançaram em 1996. A história de Lili Braun, Lábia e Choro bandido, parcerias com Chico Buarque, os levam a juntar as vozes. Num dos melhores momentos do projeto, Edu e Mônica Salmaso dialogam nas canções A mulher de cada porto, Coração cigano e Valsa brasileira.

A banda que acompanha Edu é formada por Cristovão Bastos (piano e direção musical), Carlos Malta (flautas e saxofones), Lula Galvão (violão), Jorge Helder (contrabaixo acústico), Jurim Moreira (bateria) e Mingo Araújo (percussão) fecham o repertório a versão instrumental de Pé de vento.

Bernardo Lobo celebra a participação no espetáculo. “Foi uma grande emoção participar da quela celebração dos 70 anos do meu pai e dos 50 anos de uma carreira tão bonita e vitoriosa; além de dividir o palco com Chico Buarque, Maria Bethânia e Mônica Salmaso, que são meus ídolos; e de alguns dos melhores instrumentistas do país”. Mônica Salmaso diz que viveu “momento de Cinderela naquela noite, ao cantar no Theatto Municipal a convite de Edu Lobo, ao lado de Chico Buarque, Maria Bethânia e Bernardo Lobo. Edu merece todas as honras do mundo”.

Edu Lobo 70 Anos

CD e DVD com 26 faixas, lançamento, hoje, da Biscoito Fino nas plataformas digitais.