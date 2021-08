CB Correio Braziliense

Uma colisão frontal entre dois carros, na região da Fercal (Sobradinho), resultou em três feridos - (crédito: Soimp/ CBMDF/ Divulgação)

Um acidente ocorrido por volta das 15h30 deste sábado (28/8) resultou em trauma de crânio para uma criança de 5 anos. O menino foi levado para o Hospital de Base do DF. Foi numa colisão frontal entre um Celta e um Polo, ocorrida na área da Fercal (na DF-150), que outros dois ocupantes do Celta também tiveram ferimentos.

Condutor do carro, um senhor de 52 anos foi encaminhado para o Hospital Regional de Planaltina, depois de constatadas múltiplas fraturas. Também ocupante do veículo, uma senhora, ferida na face, foi encaminhada para o Hospital Regional de Sobradinho.

No local, o proprietário do Polo, identificado como Bruno, não detalhou informações do condutor do veículo que não estava mais no local do acidente. Na ação que mobilizou 28 militares, Bruno foi encaminhado para delegacia, a fim de prestar esclarecimentos sobre o acidente.