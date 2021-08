Última semana de agosto será de chuvas, e umidade deve subir no DF

AI Ana Isabel Mansur

Nesse sábado (28/8), temperaturas se mantiveram altas no DF, e Parque da Cidade atraiu população - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A secura e o calor ainda persistem no Distrito Federal, mas há possibilidade de chuva para o fim da tarde e início da noite deste domingo (29/8). Segundo o meteorologista Mamedes Luiz, a probabilidade segue até terça-feira (31/8). “Para o restante da semana, a previsão é que continue como estava nos últimos dias: céu com poucas nuvens”, destaca o especialista. Caso a previsão de chuva para os próximos dias se confirme, a umidade relativa do ar deve subir levemente e permanecer entre 30% e 40%. No sábado (28/8), o menor registro contabilizado no DF foi de 21%, e a temperatura variou entre 15° C e 30° C.

Mamedes Luiz afirma que a previsão desta semana será mais acertada a partir das condições deste domingo (29/8). “Provavelmente a chuva não será grande, mas não descarto a possibilidade de chuva forte em determinado ponto, porque ainda está muito quente”, explica o meteorologista. Não chove no Distrito Federal há 75 dias — a última chuva registrada foi em 14 de junho. De acordo com o especialista, o clima quente contribui para os ventos mais fortes, observados nesse sábado (28/8). “Isso acontece devido à aproximação do ar um pouco mais frio, que produz ventos mais fortes em todo o Distrito Federal”, completa.

Sábado no parque

Apesar do clima árido, muitas pessoas aproveitaram o dia de sol ontem no Distrito Federal para curtir programações ao ar livre. A estudante Evelyn Melo, 20 anos, aproveitou o sábado para marcar um encontro no parque com os amigos do ensino médio. Enquanto aguardava a chegada dos ex-colegas, a moradora de Taguatinga se refrescou com uma água de coco. “Venho todo mês. Marcamos aqui porque é o lugar mais perto para todo mundo”, conta.

A dona de casa Lucélia Maria Moura, 42 anos, também precisou encontrar uma forma de amenizar o calor enquanto o filho e o marido andavam de patinete. A moradora do Recanto das Emas comia uma melancia debaixo da sombra de uma árvore, na mesa de um quiosque à beira da ciclovia. “Eu prefiro ficar sentada e até trouxe outras frutas, mas deixei no carro, então comprei essa melancia aqui no quiosque”, destaca Lucélia.

Quem também apostou em frutas para manter a alimentação leve durante esse tempo foi a comerciante Adriana Lima, 39 anos. Deitada debaixo de uma árvore, a moradora de Planaltina de Goiás pensou no conforto quando decidiu o que levaria ao parque: dois travesseiros e uma esteira, além de um livro. “Venho todos os sábados. Deixo minha filha em um curso e fico esperando no parque. Eu já estava quase dormindo”, diverte-se Adriana.