Ao som da Messilhesa

MP Marcos Paulo Lima

Hoje não é 14 de julho, mas este 29 de agosto pode ser descrito um dia pelos livros de história de futebol como uma espécie de Queda da Bastilha na Europa, centro do esporte mais popular do mundo. A estreia de Lionel Messi na Ligue 1 contra o Reims, às 15h45, no acanhado Stade Auguste-Delaune, com capacidade para 21.029 espectadores, é o evento central da Revolução Francesa na bola financiada pelo Catar — pequenina nação de 11,581 km² e 2,8 milhões de habitantes localizada no Oriente Médio. Menos do que a população do Distrito Federal.

Bancado pelo fundo Qatar Sports Investment (QSI), o PSG já se deu ao luxo de ostentar as contratações de Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Edinson Cavani, Neymar e Mbappé, mas o astro da vez é o argentino eleito seis vezes melhor do mundo Lionel Messi. Há uma Pulga atrás da orelha dos fãs. O suspense sobre a escalação do agora camisa 30 como titular. A expectativa é de que ele e Neymar, últimos a voltar das férias, entrem durante a partida.

Mais do que remontar a parceria com Neymar ao vestir a farda do PSG, o ídolo passa a fazer parte do exército mais poderoso e badalado do futebol. Atuará ao lado de Kylian Mbappé se o “tenente-coronel” não desertar rumo à Espanha para ser promovido a general do Real Madrid. O time merengue ofereceu 180 milhões de euros por ele, aproximadamente R$ 1,1 bilhão.

Reencontros

Messi jogará também com os xerifes Sergio Ramos e Marquinhos, os goleiros Donnarumma e Navas, os talentosos Verratti e Wyjnaldum, o compatriota Di María e outras peças importantes na engrenagem como Danilo Pereira, Gueye, Icardi e Draxler. Enfim, uma tropa de elite avaliada em R$ 5,9 bilhões sob a responsabilidade do técnico Mauricio Pochettino.

A missão inglória de parar Messi, Neymar e companhia na partida de hoje está nas mãos protegidas pelo par de luvas de um herói sérvio. O goleiro Pedrag Rajkovic conquistou o Mundial Sub-20 de 2015 contra o Brasil, na Nova Zelândia. Sofreu gol na decisão de Andreas Pereira, recém-contratado pelo Flamengo, mas os colegas Mandic e Maksimovic confirmaram o título inédito do país do Leste Europeu. Aquele Brasil tinha Gabriel Jesus como camisa 10.

Em entrevista ao diário espanhol Marca, Pedrag Rajkovic falou com bom humor sobre a tarefa de bater de frente com a artilharia pesada do PSG. “Vai ser um milagre não sofrer gol de um desses craques. São jogadores de outro mundo. Nós sabemos que será uma partida difícil, mas nós faremos o melhor possível para que seja um duelo interessante”, afirmou o sérvio.

A badalada estreia de Messi no PSG mobilizou investimentos de um ex-colega de time do Barcelona. Empresário fora das quatro linhas, o zagueiro Gerard Piqué comprou os direitos de transmissão da Ligue 1 na Espanha. O companheiro da cantora colombiana Shakira é proprietário da Kosmos Holding e adquiriu o campeonato por três anos em parceria com a Enjoy TV. Coincidentemente, o contrato de Messi é de dois anos prorrogável por mais um. Os direitos foram revendidos aos grupos Mediaset e Twictch de Ibai Llanos.

Messi e Neymar entram em campo em uma partida oficial pela primeira vez desde o duelo à parte entre eles na final da Copa América, em 10 de julho. A Argentina derrotou o Brasil por 1 x 0, no Maracanã. Os craques não atuam lado a lado desde 27 de maio de 2017 na vitória do Barcelona por 3 x 1 contra o Alavés pela final da Copa do Rei da Espanha. Tanto Neymar como Messi deram uma assistência e marcaram um gol na conquista daquele título nacional.

Mbappé

Tão relevante quanto a reunião de Messi e Neymar é o desfecho das negociações entre Mbappé e o Real Madrid. Segundo o jornal francês Le Parisien, o Real Madrid estipulou hoje como data final para o fechamento da transação. Caso contrário, desistirá da operação. A janela de transferências fecha na próxima terça-feira. O site especializado L’Équipe conta que Mbappé treinou normalmente ontem.

No domingo passado, Cristiano Ronaldo surpreendeu ao ficar no banco de reservas da Juventus contra a Udinese no Campeonato Italiano e alimentou especulações de que estava de saída do clube. O técnico Massimiliano Allegri chegou a dizer que o craque estava sendo poupado, mas os dias seguintes confirmaram o fim da relação com a Velha Senhora. O gajo deixou a Serie A e está de volta à Premier League para defender o Manchester United. As tramas de última hora no mercado também deixam a novela Mbappé em suspense.