Capotagem de veículo deixa um homem em estado grave, em Sobradinho

A capotagem feriu dois homens que ocupavam o carro - (crédito: Soinp/ CBMDF/ Divulgação)

Uma capotagem na BR-020, sentido Planaltina, à altura da loja de materiais de construção Coqueiro, resultou no ferimento de duas pessoas, uma delas tendo sido socorrida em estado grave. O acidente foi no Setor de Expansão Econômica (Sobradinho). No canteiro da via, os 15 militares que participaram dos socorros encontraram um Corsa branco, após capotagem. Testemunhas disseram que o motorista do Corsa, ao colidir com outro carro (que não foi localizado), perdeu o controle e capotou na via. Os ocupantes do Corsa foram ejetados e encontrados ao lado do veículo.

Uma das faixas da BR-020 ficou interditada para o atendimento dos socorristas. Transportado para o Hospital Regional de Sobradinho, em estado grave, o passageiro José apresentava fratura no braço esquerdo, pneumotórax, estando consciente. Consciente e orientado, o condutor do carro teve uma

contusão leve no braço esquerdo, e foi atendido no Hospital Regional de Planaltina. A Policia Rodoviária Federal ficou responsável pelo local.