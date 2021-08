Capital S/A

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Agência Brasil)

Para a retomada comercial com o Uruguai

As exportações do DF para o Uruguai em 2019 chegaram a US$ 347 mil. Mas a pandemia interrompeu o crescimento das relações comerciais entre a capital federal e o país vizinho. Caíram em 93% as vendas de produtos para lá, em 2020, em razão da crise da covid-19. Com o objetivo de identificar novas oportunidades de investimentos, a Fibra, por meio do Centro Internacional de Negócios, promove amanhã, às 17h, a série de webinários Diálogos Comerciais com a América do Sul.

Participação dos embaixadores

No quarto encontro do projeto, os empresários vão conhecer as potencialidades de negócios ofertados pelo Uruguai. O evento virtual contará com apresentações do embaixador do Brasil em Montevidéu, Antonio José Ferreira (foto), e do embaixador do Uruguai em Brasília, Guillermo Valles. Inscrições gratuitas: bit.ly/DialogosComerciaisUruguai.

Minerais, armas e frutas

Os principais produtos exportados pelo DF são da indústria de transformação. Destacam-se máquinas e equipamentos industriais, materiais minerais e acessórios para tubos, de ferro ou aço. E a capital federal importa armas, munição, equipamentos para distribuição de energia elétrica, bebidas alcoólicas, frutas e nozes.

CDL Jovem reúne empreendedores no Papo de Empresário

A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem do Distrito Federal (CDL Jovem DF) promoveu a segunda edição do Papo de Empresário. O encontro ocorreu no restaurante Coco Bambu do ParkShopping e reuniu empresários para um bate-papo com o proprietário da Ótica Nacional e diretor da CDL-DF, Hamilton Junqueira.

Experiência compartilhada

“Para os empreendedores mais jovens, é sempre muito positivo terem o exemplo de quem tem uma vivência maior. Tenho 50 anos de comércio e falei sobre os melhores caminhos que nós trilhamos, o que pode contribuir para auxiliá-los nas futuras batalhas, no decorrer da vida empresarial”, disse Hamilton. O empresário lembrou dos períodos de hiperinflação, de trocas de sistema monetário e de como conseguiu ver oportunidades nos tempos difíceis.

Diálogo entre gerações

“O Hamilton vivenciou situações diversas do mercado que não fazem parte da realidade dos jovens empreendedores. Esse diálogo entre gerações é fundamental para o futuro do empreendedorismo jovem. Foi uma troca muito enriquecedora”, contou o coordenador-geral da CDL Jovem, Hugo Leite.

Aliado de peso

O atual presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, teve, na eleição à entidade, apoio do governador Ibaneis Rocha, que, por sua vez, tem prestígio conhecido no Judiciário. Vale lembrar que Aparecido enfrenta uma guerra judicial para se manter no cargo. Então, é de se prever que Ibaneis espera o mesmo apoio em troca na disputa eleitoral ao Buriti, no ano que vem. O mandato de Aparecido vai até maio. Mas este pode, também, tentar se reeleger na Fecomércio. E, com o Sesc e o Senac, poderá ajudar muito projetos de Ibaneis no GDF.

Em giro



Sicredi Planalto expande no Agronegócio

A cooperativa de crédito — depois de ter inaugurado, recentemente, agência na capital federal, no Setor Hoteleiro Sul —, agora, expande o atendimento para a cidade de Formosa, em Goiás. O foco são as atividades ligadas à agropecuária de municípios goianos vizinhos. A expectativa é de que

R$ 100 milhões sejam injetados na região nos próximos três anos. “O que, antes, era um escritório, agora, é uma agência completa. Desejamos expandir o agro, que é o grande alicerce local, e, a partir disso, levaremos crescimento para os demais segmentos”, aponta Pedro Caldas, presidente da Sicredi Planalto Central.

Mourão se reúne com empresárias

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, participa, hoje, do almoço-debate Desafios de uma nação. O evento, só para convidados, é organizado pelo Grupo Mulher de Lideranças Empresarias do DF (Lide Mulher) e será no Espaço La Porta, no Lago Sul.

Mercado estratégico para as empresas de telecomunicação

O setor de serviços é responsável por 71% de toda a atividade econômica no DF. O principal destaque é o segmento de informação (telefonia móvel, acesso à internet e TV por assinatura), que cresce a cada ano. Tem um expressivo mercado consumidor, com 2,9 milhões de pessoas com renda média até três vezes maior que a nacional.