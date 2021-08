Crônica da Cidade

CB Correio Braziliense

Meditar pra não pirar

Vocês já imaginaram o próprio velório com todos os detalhes? Pensaram no pior quando uma criança da família se perdeu na praia? Tiveram certeza de que algo muito ruim aconteceu quando alguém demorou a chegar da farra? Já passaram horas numa discussão imaginária com perguntas e respostas prontas, ensaiando uma briga que nunca existiu? Quem nunca...

Pois é. Estamos preparados para todo tipo de batalhas mentais. Atualmente, são gatilhos imponentes o pânico e o confinamento, a sensação de solidão, a falta de humanidade. Como nós, ansiosos por natureza, confusos e perturbados por problemas diversos, conseguimos um pouco de tranquilidade?

Nove entre 10 brasileiros sofrem com o estresse. Este é um dado da Organização Mundial de Saúde. Um outro estudo da Associação Internacional do Controle do Estresse mostra que o Brasil é o segundo país do mundo com maior índice do problema. Na pandemia, o transtorno facilmente evolui para uma série de problemas físicos e mentais.

Entre as principais recomendações para o controle do estresse está o mi ndfulness. A Sociedade Vipassana de Meditação abriu inscrições para o Programa de Redução de Estresse (MBSR, a sigla em inglês), um intensivo de oito semanas nascido de uma experiência pioneira em um hospital americano para tratar pacientes com dor crônica e ansiedade.

Estudos recentes confirmam que incorporar, regularmente, as práticas de mindfulness ao cotidiano melhora o manejo do estresse do dia a dia, diminui sintomas de ansiedade, depressão e insônia e melhora a qualidade de vida em geral. A primeira aula é gratuita e ocorre dia 10 de setembro. Inscreva-se: sociedadevipassana.org.br.