DF amplia antecipação da 2ª dose

CM Cibele Moreira

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A antecipação da segunda dose (D2) para quem recebeu as vacinas AstraZeneca e Pfizer será ampliada no Distrito Federal. Agora, quem está marcado para completar o ciclo vacinal até 7 de setembro poderá receber, a partir de hoje, o imunizante. Anteriormente, apenas o público marcado até 31 de agosto poderia antecipar a dose. O anúncio foi feito pelo subsecretário de Vigilância da Saúde, Divino Valéro, ontem, durante coletiva de imprensa. Segundo ele, o grupo definido para a redução no prazo da D2 levou em consideração o quantitativo de imunizantes disponíveis na rede. Para a segunda dose, a capital recebeu mais 27.530 vacinas da AstraZeneca e 10.530 da Pfizer. A nova remessa chegou, ontem, ao DF.

A Secretaria de Saúde ainda aguarda o recebimento de mais doses da Pfizer, destinadas à primeira dose (D1), para dar continuidade na aplicação da vacina aos adolescentes com idade entre 12 e 16 anos. De acordo com Divino Valéro, apenas este imunizante é indicado para o grupo etário. Em estoque na rede, há 5.580 doses da Pfizer disponíveis para a primeira dose no DF. Pelo quantitativo, o Executivo local decidiu utilizar as vacinas que já estão no DF para a complementação da imunização do grupo com 17 anos ou mais. Enquanto não chega uma nova remessa, os adolescentes podem tentar receber a vacina da xepa — quando sobra dose no frasco aberto nos pontos de imunização, após o horário de aplicação.

Em relação à antecipação da D2, Divino Valéro — que também está à frente do Comitê de Operacionalização da Vacinação no DF — destaca que toda a ampliação será definida a partir do quantitativo de vacinas disponíveis na rede. “Toda vez que se fala em antecipar (dose), temos que saber para que grupo e qual o tamanho desse grupo. Temos orgulho de dizer que aqui, no Distrito Federal, não houve nenhum caso de o cidadão buscar o posto e não ter a dose. É muito importante que a gente mantenha essa segurança”, ressaltou. “Podemos avançar mais? Sim, depende do que recebermos do Ministério da Saúde para que nós tenhamos essa garantia no adiantar das doses”, reforçou o subsecretário.

Para receber o imunizante antes da data prevista, é necessário ir aos pontos de vacinação espalhados com o cartão de vacinação em mãos e um documento de identificação com foto. Só serão aceitos aqueles que estão contemplados na data limite definida pelo governo.

Variante Delta

Divino Valéro também atualizou o número de casos confirmados pela variante Delta da covid-19 — identificada inicialmente na Índia. Segundo ele, a capital registrou 181 notificações da nova cepa — oito a mais do notificado na última quinta-feira. Foi registrada mais uma morte, e o DF agora soma cinco óbitos pela Delta. Outras três mortes estão sendo investigadas para saber se há ou não relação direta com a variante.

Em relação ao total de infectados pelo novo coronavírus, o Distrito Federal registrou mais 996 ocorrências da doença em 24h, totalizando 469.940, das quais 452.298 estão recuperadas (96,2%). No entanto, 10.041 pessoas perderam a vida por conta da covid-19, sendo que 17 foram notificadas ontem.

A taxa de transmissão (Rt) também subiu e ficou em 1,10 — acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é abaixo de 1. Ou seja, um grupo de 100 pessoas infectadas pelo vírus o transmite para outras 110. A média móvel de casos chegou a 695,29, representando um aumento de 4% em relação há 14 dias. A mediana de óbitos ficou em 15,29 e apresenta alta de 9,2%, se comparado a duas semanas atrás.

Vacinômetro

Até o momento, o Distrito Federal vacinou 2.009.735 pessoas com a primeira dose (D1), 770.778 com a segunda dose (D2) e 56.082 com vacinas de dose única (DU). Ontem, foram

7.411 primeiras aplicações e 8.220 reforços. Não foram administrados imunizantes de dose única nesta segunda.

Mudança na diretoria do Iges

A Secretaria de Saúde teve mais uma alteração na equipe do primeiro escalão. Após a troca do secretariado da pasta, foi a vez do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF) passar por mudança: o diretor-presidente Gilberto Magalhães Occhi pediu, ontem, exoneração do cargo. A saída foi comunicada ao governador Ibaneis Rocha (MDB).

Quem assume interinamente é a diretora vice-presidente do Iges, Mariela Souza de Jesus. No entanto, ela não irá permanecer no cargo. “Estamos levando o nome do general Gislei Morais para o governador, mas está na fase de estudo”, adiantou o secretário de Saúde, o general Manoel Pafiadache, durante a coletiva de imprensa realizada ontem.

De acordo com o secretário, Occhi alegou questões pessoais para a saída da direção do Instituto. Fontes do Executivo local informaram ao Correio que Gilberto estava com intenção de pedir exoneração desde o início do mês. Apesar da alteração no cargo de chefia do Iges, Pafiadache afirma que não haverá mudanças em relação aos hospitais administrados pelo instituto.

Em 18 de agosto, o Iges foi alvo de operação pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que investiga suposto superfaturamento na contratação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) em hospitais geridos pelo instituto, de contratos assinados entre março e outubro de 2020 — antes de Occhi assumir a direção.