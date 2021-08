Papo de concurseiro

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

Mais contratações e concursos para a Saúde do DF

A Secretaria de Saúde do DF recebeu autorização para realizar novo concurso público para técnicos em enfermagem e para a nova carreira de gestão e assistência pública à saúde. Ainda não foi anunciada a quantidade de vagas, mas o GDF informou durante coletiva de imprensa, que estão previstas 200 postos para especialistas (psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais).

Além disso, o governo informou que o quadro de servidores atual ganhará reforço com a contratação de 431 profissionais, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos e especialistas aprovados no último concurso da Secretaria. Em andamento, ainda há concursos para médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas.

Provas do CFQ no próximo domingo

Domingo é dia de realização das provas do concurso do Conselho Federal de Química (CFQ). Mais de 10.900 inscritos concorrerão a uma das 270 chances de nível superior. Os aprovados serão lotados em Brasília e receberão salários de R$ 8.951,25. Os locais de prova estão disponíveis no site da banca Iades.

Gabaritos da PGDF hoje

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas do concurso com 100 vagas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) serão divulgados, no site do Cebraspe, a partir das 19h de hoje. Os exames foram realizados no último domingo, em Brasília. O prazo para recursos será aberto amanhã, às 10h, e segue até 15 de setembro. As chances são para analistas e técnicos, e os salários são de até R$ 7.320.

300 vagas para o Ministério da Economia

O Ministério da Economia recebeu autorização para abrir novo processo seletivo simplificado para a contratação de 300 profissionais. As chances serão de níveis médio e superior para os cargos de analista de negócios, analista técnico de demandas previdenciárias e técnico em atividades previdenciárias e de apoio. A remuneração dos cargos será definida pelo órgão, mas já se sabe que o edital deve sair até fevereiro de 2022.

UnB contrata professores efetivos

A Universidade de Brasília (UnB) está com quatro seleções abertas para professores efetivos de magistério superior. As oportunidades são para as áreas de geologia, psicologia, sistemas da computação e medicina. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelo site do SIGRH, e os profissionais serão avaliados mediante prova escrita, oral, didática, prática e de títulos. Os contratados receberão remuneração de até R$ 9.616,18 para jornada de trabalho integral ou de dedicação exclusiva.

Novo concurso para a PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) autorizou novos concursos públicos com 300 vagas. Serão 150 chances para carreiras de delegado e outras 150 para agente de custódia. De acordo com o secretário da Economia do DF, André Clemente, o aval deve ser oficializado em setembro e, a partir daí, inicia-se o processo para a escolha da banca organizadora da seleção. Ambos os cargos exigem nível superior. O salário inicial para delegado é de R$ 18.177,32. Já a remuneração para agente de custódia é de R$ 9.394,68.

Enquanto isso, no concurso em andamento...

Enquanto o novo concurso da PCDF não chega, candidatos devem ficar atentos aos processos dos certames em andamento, com 2.100 vagas para agentes e escrivães. Os prazos para os recursos das provas objetivas e discursivas encerram em 6 e 8 de setembro. Os resultados definitivos sairão na segunda quinzena de outubro. Todas as informações estão no site do Cebraspe. Fiquem ligados!

CGU pode aplicar provas ainda neste ano?

Embora a Controladoria-Geral da União tenha encurtado o prazo entre o edital e a realização das provas, que agora é de dois meses, o ministro Wagner Rosário informou que considera pouco provável que os exames aconteçam em 2021. Por meio das redes sociais, ele respondeu um seguidor sobre o assunto. "Pode ser que sim. Mas é pouco provável. O mais prudente é dizer que será em janeiro ou fevereiro de 2022. Estude como se fosse. Boa sorte”, disse. A CGU tem autorização para realizar um novo concurso com 375 vagas para auditores e técnicos e já informou que realiza esforços para lançar o edital neste ano.