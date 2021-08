Chove no DF apÃ³s 76 dias de estiagem

P » PEDRO MARRA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou pancadas de chuvas, ontem, no Distrito Federal, após 76 dias de estiagem. Por volta das 18h30, caiu 0,8mm de chuva em Brazlândia. Em seguida, começaram precipitações em outras regiões da capital, como Águas Claras, Guará e Plano Piloto. A última vez que choveu em Brasília foi em 15 de junho.

Com umidade relativa do ar entre 80% e 30%, a temperatura mínima será de 14ºC, e a máxima pode chegar a 29ºC, hoje. De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, a chuva deve durar até amanhã. “É provável que o tempo permaneça assim até quarta-feira. Temos chance de alguma chuva, mas está sendo muito pontual. Tivemos um pouco de incremento de umidade na atmosfera, com algumas nuvens mais carregadas. É só uma entrada de umidade associada ao calor que nós tivemos. Olhamos para o céu e ainda vemos nebulosidade, diferentemente dos dias anteriores, com céu mais limpo. Por isso que entrou um pouco de umidade, o que foi suficiente para formar nuvens”, detalhou Olívio.

O especialista diz que, provavelmente, as precipitações devam acontecer no período da tarde. “Porque é quando está mais quente e ocorre choque térmico do calor com a umidade”, conclui o meteorologista.