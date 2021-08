Capital S/A

SS Samanta Sallum

Mourão prestigia Lide Mulher

Convidado especial do Grupo Feminino de Lideranças Empresariais do Distrito Federal (Lide-DF), o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, dispensou, ontem, atenção especial às mulheres empreendedoras da capital federal. Enalteceu o bicentenário de Anita Garibaldi numa homenagem à forte presença delas na história do país e também no evento. Os anfitriões foram Lívia de Moura Faria e Paulo Octavio. Ela é presidente do Lide Mulher, e ele, do Lide-DF. “Queremos unir a sociedade civil, por meio das empresárias do DF, com o Poder Executivo do nosso país. Retomamos nossa agenda presencial com a ilustre presença do general. Queremos contribuir com nosso país e temos dedicação no que realizamos”, disse Lívia.

Presença masculina

Além de Paulo Octavio, alguns homens estavam presentes entre os convidados especiais do evento, que, em sua grande maioria, era de mulheres. O secretário de Economia da DF, André Clemente; o empresário André Kubistchek; o diretor de Comunicação do grupo Paulo Octavio, jornalista Jorge Eduardo (foto); e o presidente do Sindicato dos Supermercados do DF, Gilmar de Carvalho com a esposa Zilmara.

Aeroporto de Brasília

Mourão defendeu a importância das concessões para a melhoria da infraestrutura do país e citou como exemplo o aeroporto de Brasília. “Até 10 anos atrás, parecia uma rodoviária do interior. Só depois da privatização, foi possível ter um aeroporto melhor, à altura da capital.”

Campanha contra a pobreza

Paulo Octavio conclamou pela união dos empresários numa campanha para gerar empregos e de combate à pobreza no país. Lembrou que quando era secretário de Desenvolvimento Econômico do DF, entre 2006 e 2008, em todo Dia do Trabalhador, em 1º de maio, realizava um evento de assinatura de pelo menos 1 mil carteiras de trabalho, representando a geração de empregos na capital. “Podemos fazer mais. O Brasil precisa, temos 14 milhões de desempregados. Esse é o grande desafio da nossa nação hoje”, destacou.

“Não vamos pedir nada”

O presidente do Lide-DF fez questão, ao chamar Mourão para o palco, de afirmar que o setor empresarial presente não estava ali para “pedir nada”. “O que queremos é contribuir, participar junto na construção de um bom caminho para o país.” Paulo Octavio ressaltou, também, a importância da atuação feminina no Lide. “Temos aqui muitas mulheres competentíssimas, guerreiras, que fazem a diferença no nosso setor produtivo.”

Menu de Renata La Porta

Cerca de 50 lideranças do setor estiveram presentes no almoço-debate com o vice-presidente, que teve o tema “Desafios de uma Nação”, no espaço La Porta, no Lago Sul. A empresária dona do local e do bufê, a chef Renata La Porta, preparou um menu especial. Mourão fez questão de ser o primeiro a degustar os pratos, antes de iniciar a palestra. Uma pescada amarela à Bordelaise, com molho do Bisque com spaghetti de legumes. Antes, uma salada de folhas com brie e de sobremesa tiramisù italiano. Mourão foi acompanhado da filha, também chamada Renata.

Centro das atenções

A fundadora do Iesb, professora Eda Machado, foi homenageada por Paulo Octavio. Ele contou que, quando tinha 17 anos, Eda, com 19, foi professora dele no CIEM. Uma outra convidada bastante citada, a deputada federal Paula Belmonte, que é a coordenadora no DF, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, foi mencionada por Mourão toda vez que ele se referia a algum assunto que passava pelo Congresso, como a Reforma Tributária. Belmonte ficou no centro das atenções por ser a única representante do parlamento federal no evento.

Fecomércio e Sabin

Representando a Fecomércio-DF, participou a presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras, Beatriz Guimarães (e, foto acima). Sandra Soares (c, foto acima), presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin; a empresária Sandra Rodrigues (d, foto abaixo), do Atacado Mundial; e a secretária de Articulação e Parcerias do Ministério da Cidadania, Ivonice Campos (e, foto abaixo)também marcaram presença no evento.