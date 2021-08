Ciclista é atropelado próximo à Rodoviária do Plano e é encaminhado ao hospital

DD Darcianne Diogo

Ciclista foi atropelado e encaminhado ao hospital sem ferimentos graves - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

Um ciclista, de 32 anos, foi transportado ao hospital após ser atropelado por um carro na Via S1, próximo à Rodoviária do Plano Piloto. O acidente aconteceu por volta das 20h20 dessa segunda-feira (30/8). O motorista não se feriu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) atendeu a ocorrência com nove militares e duas viaturas. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o ciclista, identificado como Hudson, deitado na calçada da via. O homem foi atendido, imobilizado e transportado ao Hospital de Base consciente e orientado, apresentando um corte na cabeça e queixando-se de dor na coluna.

O condutor do veículo envolvido no acidente, um Onix branco, solicitou o socorro do CBM-DF e permaneceu no auxilio da vítima até a chegada das equipes. Ele não apresentou nenhum tipo de lesão e não precisou ser transferido ao hospital. O Departamento de Trânsito (Detran) ficou responsável pelo local.