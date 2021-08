Saiba onde encontrar a 2ª dose da vacina contra a covid-19 no DF

AO Amanda Oliveira

(crédito: Bárbara Cabral/Esp CB D.A Press)

A partir desta terça-feira (31/8), um novo grupo será contemplado na campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. Pessoas marcadas para tomar a segunda dose de vacina contra covid-19 até 7 de setembro já podem completar o seu ciclo vacinal. O anúncio foi feito, na tarde de ontem, durante coletiva de imprensa, no Palácio de Buriti.

O grupo contemplado para antecipar a segunda dose (D2) das vacinas da AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac pode receber o imunizante em unidades para pedestres das 8h às 17h e em drive-thru, das 9 às 17h. Além disso, quatro pontos de vacinação têm atendimento noturno (Praça dos Cristais, no Cruzeiro, a Unidade Básica de Saúde (UBS) 7 e 3 de Ceilândia, e UBS 1 de Brazlândia), até as 22h.

Veja os locais para receber a segunda dose no adiantamento (foto: SES/DF)

Primeira dose

Pessoas com 18 anos ou mais podem ser imunizadas com a primeira dose (D1) da vacina contra a covid-19 em qualquer um dos 33 locais de vacinação espalhados pelo Distrito Federal. Os postos fixos para pedestres vão abrir das 8h às 17h, e os drive-thru, das 8h às 14h. Dois endereços continuarão a atender até as 22h.

Para o grupo dos adolescentes, com 17 anos, sem comorbidades, são 28 pontos de vacinação destinados à primeira dose (D1), das 8h às 17h, apenas para pedestres. Três desses locais (Ceilândia, Brazlândia e Taguatinga) estarão abertos até as 22h (veja endereços abaixo). No primeiro dia de campanha para esse público, que teve início na semana passada, cerca de 15,9 mil jovens foram atendidos.

O agendamento e cadastro prévio não são necessários. Os interessados devem apenas apresentar documento de identificação com foto. Já para aqueles que pretendem completar a imunização será preciso apenas apresentar o comprovante da primeira dose.

Ainda segundo o subsecretário de Vigilância da Saúde, Divino Valéro, a campanha deve ser ampliada à medida que novas doses cheguem ao DF. "Podemos avançar mais? Sim, depende do que recebermos do Ministério da Saúde para que nós tenhamos essa garantia no adiantar das doses."





Até o momento, a Secretaria de Saúde (SES-DF) deu início ao calendário vacinal de 2,09 milhão de pessoas, o que representa quase 80% da população apta a receber o imunizante. Desses, 770.778 receberam o reforço.