O Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, lançou edital com 200 vagas em cursos gratuitos de formação inicial e continuada presenciais para o segundo semestre de 2021. São oportunidades para os cursos de auxiliar administrativo (220h), redes de computadores (200h), inglês básico (210h), Língua Brasileira de Sinais — Libras Básico (205h) e espanhol básico (200h). Confira no edital os critérios de cada curso antes de se inscrever pelo sistema processoseletivo.ifb.br, até 8 de setembro. A seleção será por sorteio eletrônico.

Congresso ITCN

O ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo do Numerário) promove na quinta e sexta-feira o I Congresso ITCN de Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro. Os espectadores poderão enviar perguntas e interagir ao vivo com os participantes. A programação completa do evento está disponível no site itcn.org.br. Para assistir: encurtador.com.br/yGM47.

Pós-graduação

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam especializar na área, o Centro Universitário Iesb acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aula e duração de 20 meses. Mais informações: https://www.iesb.br/ ou pelo telefone 3340-3747.

Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Professor Otávio Vieira.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de encontros virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilingues sem sair de casa ou do escritório. Interação com professores e colegas de turma durante as lives. Inglês para concursos e turmas de conversação. Apenas quatro parcelas de R$ 200. WhatsApp 9 8625-5298, www.instagram.com/ciistgiles e facebook.com/stgilesbrasil.

Gratuitos

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Esportes

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) está promovendo o projeto Campus Saudável — Clube Escola para levar exercícios funcionais e práticas esportivas à comunidade. A iniciativa oferece aulas gratuitas de diversas modalidades físicas para todas as idades, incluindo alongamentos, avaliação física, futsal, clube de corrida, jump, ginástica e dança. Para as crianças, são ofertados jogos e brincadeiras, além de futebol, handebol, voleibol e iniciação esportiva. As inscrições estão sendo realizadas pessoalmente, no Uniceplac, com o próprio professor da modalidade, se houver disponibilidade de vagas. Para mais informações, ligue no número 3035-3940.

Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão realizam aulas de capoeira de Angola, com samba de roda, para todas as idades, gratuitamente. As aulas acontecem segunda, quarta e sexta-feira no Grande Colorado, das 8h30 às 10h, no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h, e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Interessados podem se inscrever entrando em contato pelo celular: 9 8173-5553.

Bike nas alturas

Nos dias 4 e 5 de setembro, Brasilia vai sediar o Touch The Sky Spin, no heliponto do Banco do Brasil. Os apaixonados por bike vão poder se exercitar apreciando uma paisagem de tirar o fôlego. O evento é uma parceria entre o Outdoor do Studio Boutique e as marcas Fiolaser, Michelob, LC dermatologia, Zoe Vida Veg. As aulas custam R$100, cada. Inscrições: https://spincycle.com.br/.

Desligamentos programados de energia

ASA SUL

SGAS 606: Lotes 39, de 41 a 44, das 9h às 12h.

PARANOÁ

Del Lago: Quadras 50 e 61, das 9h às 12h.

LAGO SUL

SHIS QI 26: Conjuntos 14, das 9h às 12h.

SANTA MARIA

CL 216: Lote F, das 9h às 13h.

Telefones úteis

Polícia Militar190

Polícia Civil197

Aeroporto Internacional3364-9000

SLU - Limpeza3213-0153

Caesb115

CEB - Plantão116

Corpo de Bombeiros193

Correios3003-0100

Defesa Civil3355-8199

Delegacia da Mulher3442-4301

Detran154

DF Trans156, opção 6

Doação de Órgãos3325-5055

Farmácias de Plantão132

GDF - Atendimento ao Cidadão156

Metrô - Atendimento ao Usuário3353-7373

Passaporte (DPF)3245-1288

Previsão do Tempo3344-0500

Procon - Defesa do Consumidor151

Programação de Filmes3481-0139

Pronto-Socorro (Ambulância)192

Receita Federal3412-4000

Rodoferroviária3363-2281

Autorização para vaga especial

Divtran I - Plano Piloto SAIN, Lote A, Bloco B, Ed. Sede - Detran/DF 12h e 14h às 18h

Divpol - Plano Piloto SAM, Bloco T, Depósito do Detran Divtran II - Taguatinga QNL 30,

Conjunto A, Lotes 2 a 6, Taguatinga Norte

Sertran I - Sobradinho Quadra 14 - ao lado do Colégio La Salle

Sertran II - Gama SAIN, Lote 3, Av. Contorno - Gama-DF

Varizes

Amanhã, o dermatologista Erasmo Tokarski, em parceria com o cirurgião Baelon Alves, promove uma live sobre varizes. Os especialistas tirarão dúvidas sobre as indesejadas varizes: causas, sintomas, fatores de risco e tratamentos para curtir um verão saudável e, melhor, com as pernas lindas. A transmissão será realizada a partir das 20h, no Instagram do dermatologista, @drerasmotokarski. O público poderá deixar suas dúvidas no Instagram do especialista para serem respondidas durante a live.

Para idosos

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece gratuitamente tratamento fisioterápico para pessoas a partir de 60 anos. Além de pacientes que sofreram quedas acidentais e tiveram perda de funcionalidade, a reabilitação é direcionada a portadores de Alzheimer, Parkinson, cardiopatias, diabetes, hipertensão e doenças articulares. Prevenção de quedas e estimulação cognitiva também fazem parte do atendimento. Para solicitar o serviço, o interessado deve ligar para o número 3035-3940. O atendimento acontece todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 19h, no Centro de Práticas Acadêmicas do Uniceplac.