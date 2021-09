Capital S/A

SS Samanta Sallum

"Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem-feito."

Pitágoras

União para aprovar, no Congresso, benefícios fiscais ao comércio

O presidente do Sindiatacadista-DF, Lysipo Gomide, representou a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) em importante reunião, ontem, com a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, para discutir os impactos ao setor de comércio e serviços, caso sejam extintos os benefícios fiscais concedidos pelos estados. O encontro ocorreu na Casa Civil, do Palácio do Planalto. Gomide e outros representantes do setor foram pedir apoio à urgência na aprovação do Projeto de Lei 05/21, que está previsto para entrar na pauta hoje da CCJ na Câmara dos Deputados. O texto prorroga por mais 10 anos os incentivos de ICMS do DF e demais estados brasileiros. Eles já existem, mas com prazo para deixar de vigorar.



Isonomia com a indústria

“Todo o setor comercial será impactado, como o pequeno e grande varejo. Qualquer tipo de incentivo será bloqueado a partir de janeiro de 2023; o da indústria permanece por mais 10 anos. O que estamos buscando é a isonomia, com a aprovação do PL 05/21. Essa é uma medida essencial para a sobrevivência do segmento, para que possamos continuar a manter e gerar mais empregos no país”, destacou Lysipo Gomide.



Ministra assume compromisso

Pela importância do assunto, a ministra Flávia Arruda (PL), deputada federal eleita pelo DF, se comprometeu a estar presente no plenário quando o projeto chegar lá, trabalhando pela aprovação do benefício junto dos parlamentares. Afirmou que é favorável à aprovação com celeridade. “O comércio e o setor de serviços são muito importantes para a retomada rápida do crescimento da economia e a geração de emprego e renda.” A relatora do projeto na CCJ é outra representante do Distrito Federal, a deputada Paula Belmonte (Cidadania), que já manifestou empenho em aprovar a proposta.



Frente do Empreendedorismo

O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo (FCS), deputado Efraim Filho (DEM-PB), participou da reunião, que também contou com as presenças do presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire; do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material da Construção, Carlos Aguiar; e da diretora regional do Sesc, Karine Câmara.



Bares e restaurantes ainda no vermelho

Pesquisa nacional da Abrasel aponta que 65% dos estabelecimentos aumentaram os preços dos cardápios no segundo semestre buscando reaver as perdas anteriores. Além disso, 53% dos empresários devem o Simples Nacional e 54% têm algum pagamento em atraso. Por fim, 37% das casas do Brasil operaram com prejuízo no mês de julho.

Incentivo à vacinação

Segundo o presidente da Abrasel-DF, Beto Pinheiro, a vacinação em massa é necessária para ajudar na retomada do setor. “Incentivamos os empresários a pedirem que seus funcionários se vacinem para maior segurança. Estamos melhorando aos poucos, mas ainda é necessário que o público tenha confiança no nosso setor, e, por isso, a vacinação é tão importante”, afirma Beto.