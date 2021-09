Manifestantes serão revistados

CM Cibele Moreira

Pelo segundo ano consecutivo, o Distrito Federal não terá o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro. No entanto, diferentemente do que ocorreu em 2020, quando o evento foi cancelado devido à pandemia da covid-19, agora, a suspensão se dá por conta de diversas manifestações que marcadas para ocorrer na área central de Brasília. Ao menos, 16 mobilizações foram programadas — sendo 13 a favor do presidente Jair Bolsonaro e três contra. Para assegurar a proteção de todos os participantes e do patrimônio público, equipes do Executivo local preparam uma grande operação de segurança para a próxima terça-feira.

De acordo com o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), a previsão é mobilizar 5 mil profissionais entre policiais militares, civis e do Corpo de Bombeiros para atuar durante a realização dos protestos. A Esplanada dos Ministérios será um dos palcos dos movimentos democráticos. Por ter a maior quantidade de manifestações cadastradas junto a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os grupos a favor do Governo Jair Bolsonaro provavelmente ficarão concentrada nesse trecho.

O trânsito será interrompido na altura da Catedral, nos dois sentidos. O acesso ao local será controlado pelos policiais que farão revistas pessoais, além de bolsas e mochilas de manifestantes. Objetos que podem ser utilizados para ferir outras pessoas estão proibidos, como armas de fogo, armas brancas (faca, canivete, machado), itens cortantes, pedaços de madeira e ferro e garrafas de vidro. O álcool líquido também não será permitido, no entanto, a solução em gel está autorizada.

A Secretaria de Segurança Pública não definiu o horário que iniciará a interdição do fluxo de veículos na Esplanada, no entanto o secretário da pasta, Julio Danilo, adiantou que provavelmente começará na segunda-feira. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, ontem, no Palácio do Buriti. Outros pontos podem sofrer alteração no trânsito, uma vez que ainda serão definidos os espaços onde as manifestações do grupo contra o governo federal ocorrerão. Um dos locais possíveis é entre a Torre de TV e a Funarte. Os pontos de concentração de todos os protestos, assim como os horários, serão divulgados pelo Executivo local na sexta-feira. A estimativa é de que as mobilizações ocorram durante todo o dia, iniciando pela manhã e se estendendo até as 17h.

Manutenção

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai fazer a limpeza da área onde ocorrerão as ações democráticas antes de 7 de Setembro, para retirar qualquer objeto com potencial de ser utilizado pelos manifestantes como arma. A equipe cuidará da mautenção nos arredores durante e depois das passeatas. A presença de bonecos infláveis e barracas serão definidas, se podem ou não, pela Administração do Plano Piloto. Até o momento, não há uma determinação.

Para auxiliar a população, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) estarão dispostas em pontos estratégicos para atuar nos atendimentos de socorro médico. Como protocolo, em todas as manifestações que ocorrem na capital, a Praça dos Três Poderes terá acesso bloqueado para o público geral. Forças de Segurança Federal também atuarão na proteção dos prédios na Esplanada, como o STF e o Congresso Nacional e os próprios ministérios.

O chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, avalia que a capital estará preparada para qualquer coisa que possa acontecer nas mobilizações marcadas para o feriado de Independência. “Esperamos que ocorra uma manifestação tranquila, mas estaremos prontos para o pior também”, ressaltou. O número de manifestações previstas para 7 de Setembro pode aumentar, caso mais alguma liderança de movimentos entre em contato com a Secretaria de Segurança Pública.