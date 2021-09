CB Correio Braziliense

Concurso Fotográfico

» Compartilhe seu olhar de amor pelo cerrado no Concurso Fotográfico Eu Amo Cerrado. A ação será realizada de 2 a 17 de setembro, pelo Instagram, dividido em duas categorias: comunidade em geral e alunos do Programa Parque Educador. Para participar, os interessados devem postar as fotografias no Instagram, marcando os perfis do Brasília Ambiental (@brasilia_ambiental) e Sema (@semagovdf). As fotos também deverão ser enviadas para o e-mail concursofotoeuamocerrado@gmail.com. Cada participante poderá apresentar até duas fotografias por parque que queira concorrer.



Webinar FGV

» A FGV Educação Executiva promove, hoje, às 18h, o webinar MBA Live — Como acelerar sua carreira: Aprenda com quem já chegou lá. A transmissão será pelo canal da Fundação Getulio Vargas (FGV) no YouTube. Inscrições: https://evento.fgv.br/mbalive0209/.