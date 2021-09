CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Cotidiano

O céu do Distrito Federal é um alívio para olhos cansados. Em dias de seca, como os do período atual, a magnitude dessa obra de arte natural garante alguns minutos de escapismo. No trânsito do fim da tarde na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), a fuga é bem-vinda para ajudar a distrair dos momentos de estresse — principalmente na hora do rush.