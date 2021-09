CB Correio Braziliense

ÁGUAS CLARAS

FALTA DE POSTOS

A funcionária pública Sônia Andréa Sobreira, 44 anos, moradora de Águas Claras, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de postos de saúde na cidade. Segundo ela, os moradores que precisam de atendimento têm de ir até a unidade de Taguatinga e, mesmo assim, as vagas só estão disponíveis a partir de três ou quatro meses da solicitação. “Temos um posto de vacinação, mas não temos médicos ou atendimento básico de saúde”, denuncia.

» A Secretaria de Saúde informou que projetos para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Águas Claras estão sendo elaborados pela Novacap. O equipamento público deve ser instalado na Rua 25 Sul, lote 28. Todos os projetos da obra já se encontram em fase de finalização e com entrega prevista para 2022. Segundo a Secretaria, também há projetos em andamento para o Hospital da Região Centro Sul, que será no Guará e atenderá os moradores de Águas Claras. Até lá, a população segue sendo atendida pela UBS 6 de Taguatinga, que conta com duas equipes de Estratégia da Família.

GUARÁ

LIMPEZA PÚBLICA

A analista de conteúdo Aline Santos, 40 anos, moradora do Guará, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de recolhimento de galhos de árvore após um serviço prestado pela Novacap. Segundo ela, em julho deste ano, a companhia realizou a poda no final do Conjunto M, Quadra 17, no Guará 2, porém ninguém recolheu os galhos deixados na rua. “Muito ruim essa situação, pois a rua fica toda suja. Espero que alguém possa resolver isso”, relatou Aline.

» O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que o responsável pelo recolhimento de podas é o autor do serviço. O Correio entrou em contato com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. O espaço continua aberto para eventual manifestação sobre o caso.