Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação)

Comércio aberto no Dia da Independência

No feriado de 7 de Setembro, na próxima terça-feira, lojas de rua e de shoppings funcionarão normalmente no Distrito Federal. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista).

A medida visa estimular o consumo e reativar a economia, “que dá sinais de recuperação graças ao avanço da vacinação”, disse o presidente do Sindivarejista, Edson de Castro.

Ele destaca que, em agosto de 2020, havia 540 lojas fechadas na Asa Sul, por causa dos efeitos negativos da pandemia. Agora, esse número caiu para 433.

Iphan contra residências no SCS

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deu parecer contrário ao projeto Viva Centro, para revitalizar o Setor Comercial Sul. A principal proposta era tornar até 30% da área residencial. O projeto tinha sido aprovado em audiência pública e estava pronto para ser encaminhado pelo GDF à Câmara Legislativa.

Com a posição contrária do Iphan, o Viva Centro fica paralisado no momento. As entidades que representam o comércio da região e o governo local foram pegos de surpresa, e com sentimento de indignação, pois o órgão tinha sinalizado que aprovaria a ideia.





Cafeteria com conceito inédito

Quinta-feira é dia de dica boa para experimentar. Primeira loja da rede Dunkin em formato contêiner e com exclusivo Tap System para cafés acaba de inaugurar em Águas Claras. A nova unidade — na Rua 28 Norte, Lote 7 — é a pioneira no mundo com essa identidade. O modelo inovador chegará, em breve, aos próximos pontos de venda da marca, tanto nacionais como internacionais.



Infusão de nitrogênio

A estreia apresenta duas novas opções da bebida: o Nitro Coffee, preparado com infusão de café gelado e de nitrogênio por meio de uma extração especial que deixa a bebida com uma textura mais cremosa; e o Cold Brew, extraído a frio, ou seja, não tem contato com água quente, como ocorre na forma tradicional. Por usar água fria, o processo de obtenção da bebida é bem mais lento (média de 12 horas), o que dá ao café um gosto mais suave.

Lojas só no DF e em Goiás

A marca está desde 2015 no Brasil e tem 21 lojas. Mas todas concentradas no eixo DF-Goiás. O Grupo OLH, sediado em Brasília, é o único representante da marca no Brasil. A nova unidade, em Águas Claras, é a oitava aberta entre março de 2020 e julho deste ano, evidenciando o crescimento da Dunkin no país, no período.

De Massachusetts

Estão previstas para 2021 mais duas unidades, ambas em Goiânia. Com sede em Canton, nos Estados Unidos, a Dunkin foi fundada em 1950, por William Rosenberg, em Quincy, no estado de Massachusetts.





Parceria entre o Carrefour e a Central do Cerrado fortalece agricultura familiar

Produtos do Cerrado brasileiro serão oferecidos nas lojas do Carrefour no Distrito Federal, fortalecendo iniciativa que capacita e ajuda a desenvolver pequenos produtores. A Central do Cerrado, com sede na capital do país, é uma cooperativa que atende 5 mil famílias.



Alimentação saudável

“A parceria é motivo de orgulho para nós. Por meio dela, contribuímos para a aceleração de negócios comunitários enquanto fortalecemos o Act for Food, compromisso global da companhia que tem o objetivo de tornar a alimentação saudável acessível a todos”, explica Lucio Vicente (foto), diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil.



Agroecologia

Dentre os cerca de 30 produtos oferecidos, estão castanha-de-baru, polpas de fruta congelada, açafrão (cúrcuma), urucum, farinha de mandioca, óleo orgânico de coco de babaçu, geleias e doces orgânicos de umbu, flocos de milho não transgênico e açúcar mascavo. Todos os itens terão o selo da agricultura famíliar e são cultivados com base na produção agroecológica e na economia solidária.



Luto na rede Cascol

“Brasília perdeu um grande empresário e pioneiro: Luiz Imbroisi, nosso sócio havia 60 anos na rede Cascol. Sempre foi um dedicado diretor financeiro”, disse o empresário Antônio Matias ao comunicar, ontem, o falecimento de Luiz Imbroisi Filho. O velório está previsto para ocorrer hoje, na Capela 6 do cemitério Campo da Esperança, a partir das 13h30. O sepultamento será às 16h. O Sindicombustíveis emitiu nota de pesar pela perda do integrante do setor, solidarizando-se com família e amigos.