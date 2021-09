UBS inaugurada no Riacho Fundo II

R » Rafaela Martins

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, na manhã de ontem, a Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 5 do Riacho Fundo II, localizada na Quadra Sul 9. O centro de saúde conta com sete equipes especializadas que devem atender a um público de 28 mil pacientes, oriundos da Região Administrativa e do entorno. A obra recebeu investimentos de R$ 7 milhões, e demorou um ano para ficar pronta. Os atendimentos começaram logo após o término da cerimônia.

Durante o evento, o governador Ibaneis Rocha (MDB) agradeceu a participação dos envolvidos e declarou que o governo pretende continuar a expansão dos projetos voltados à área da saúde no entorno do Distrito Federal. “Estamos diante de uma obra muito importante, que diz respeito à saúde da comunidade. Fiquei encantado com essa UBS. Estamos trazendo para a população saúde básica, para evitar que essas pessoas cheguem às filas dos hospitais”, falou o governador.

A UBS 5 tem estrutura para abrigar sete equipes completas de Estratégia de Saúde da Família (ESF), uma equipe do Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF), duas equipes de saúde bucal, farmácia, sala de vacina, sala de medicação e curativos. A nova unidade também conta com 18 consultórios, sendo sete destinados ao serviço médico, sete para atendimento com enfermeiros e quatro salas de acolhimento.

Para a moradora e bombeira civil Rosimeire Gomes, 38 anos, que costuma levar a neta ao posto de saúde, a unidade facilitará a vida da família. “Quando eu preciso, levo minha neta na rede pública do Riacho e sempre sou bem atendida. Então, que ótimo que temos essa inauguração, porque como a população está crescendo né, acho que havia necessidade”, declarou a servidora. A Região Administrativa do Riacho Fundo II possui uma população de cerca de 120 mil habitantes.

Projetos

De acordo com o coordenador de obras da Administração Regional do Riacho Fundo II, Ozeias Marques, a região também recebeu uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)e estão sendo feitas obras de reformas em equipamentos públicos. “Pretendemos começar a duplicação de uma via muito importante para os moradores, a N3. Outra obra que está 30% concluída é do viaduto que liga a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB/DF-075)”, enumerou o coordenador.