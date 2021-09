Governo não participa de audiência pública sobre viaduto da EPIG

EH Edis Henrique Peres

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) organizou, na manhã desta quinta-feira (2/9), uma audiência pública para debater a construção do viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). Contudo, a Secretaria de Obras encaminhou um ofício para a Câmara explicando que não participaria da audiência devido a vitória judicial sobre a decisão preliminar que havia suspendido o andamento da construção. Já o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) não compareceu por questões de agenda.

O Correio entrou em contato com os dois órgãos, mas ainda não obteve retorno. Na avaliação do deputado distrital Fábio Félix, a ausência do governo no debate demonstra falta de transparência na construção da obra. “Os responsáveis pela liberação ambiental e a secretaria de obras se permitirem não comparecer a uma audiência como essa é emblemático. Quando o governo se nega taxativamente a participar de uma audiência pública, demonstra a falta de diálogo”, afirmou o parlamentar no começo da audiência.

Atualmente, a petição on-line contra as obras possui 2.477 assinaturas, além de 705 assinaturas no abaixo-assinado físico. De acordo com os moradores do Sudoeste, cerca de 784 árvores serão retiradas para a construção do viaduto. Eles alegam que o governo não abriu espaço para um diálogo.

Além disso, para obter informações sobre a obra, o professor de engenharia civil e ambiental José Humberto Matias de Paula, e representante da população, precisou realizar pedidos pela Lei de Acesso à Informação, e ainda assim, segundo José, foram fornecidos poucos detalhes da obra.

Posicionamento

Em declarações anteriores, a secretaria de obras garantiu que todas as licenças ambientais foram concedidas e obteve aprovação dos órgãos necessários. “Os documentos estão rigorosamente em dia, dentre as quais, a Autorização de Corte de Árvores Isoladas que permite a supressão vegetal de toda a região alcançada pelo viaduto da Epig”, afirma.

O GDF também pontua que a construção do viaduto da Epig faz parte do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF (PDTU/DF). “A Secretaria de Obras, no âmbito de suas atribuições, registra que esta é uma obra já licitada, contratada e iniciada e, antes disso, foi analisada por um grupo de trabalho composto por, entre outros órgãos, Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), DER (Departamento de Estradas e Rodagem) e Seduh (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação)”, esclarece.