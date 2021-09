Professora da Escola Classe 314 Sul morre aos 63 anos, vítima de covid-19

DD Darcianne Diogo

Professora lecionava na 314 Sul - (crédito: Sinpro-DF/Divulgação)

A professora da rede pública do Distrito Federal Geralda Aparecida Moreira Machado faleceu, nessa quinta-feira (2/9), vítima da covid-19, aos 63 anos. A docente lecionava na Escola Classe 314 Sul e não resistiu às complicações da doença.

Em nota oficial, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) lamentou a morte de Geralda. “O falecimento da professora não deixa somente a escola, os familiares e os amigos(as) tristes, mas todos(as) que aprenderam com ela o valor da educaçã.” A docente era vista como uma pessoa alegre, dedicada e entusiasta do ensino. “Geralda tinha prazer em ensinar e lutava, diariamente, por uma educação pública de qualidade”, pontuou o Sinpro.

Por fim, a entidade prestou solidariedade aos familiares e amigos. “Fica a lembrança, a saudade e o exemplo de uma mulher que não se curvou para os problemas e para as dificuldades, mas mostrou, até o último dia, que a educação pode mudar o mundo.”