Homem que espancou, matou e ateou fogo em morador de rua no DF é condenado

DD Darcianne Diogo

Homem foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado -

A Justiça do Distrito Federal condenou a 12 anos de prisão Gabriel Rodrigues da Fonseca, acusado de espancar, matar e atear fogo no corpo do morador de rua Helildo dos Santos Cardoso, 45 anos. O crime aconteceu em 1º de novembro de 2018, em uma área verde em frente à Quadra 510 do Recanto das Emas.

Gabriel está preso desde 10 de dezembro de 2018 no Complexo Penitenciário da Papuda. Em julgamento realizado na terça-feira (31/8), o Tribunal do Júri do Recanto das Emas condenou o réu em regime inicial fechado por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e asfixia por fogo. Ele não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Como consta nos autos do processo, em 31 de outubro, Gabriel agrediu Helildo com golpes na cabeça e, em seguida, colocou o corpo da vítima em um carrinho de mão e o levou até uma área verde, onde ateou fogo. Segundo as investigações da época conduzidas pela 27ª Delegacia de Polícia, o crime teria sido motivado pelo fato de Helildo não querer sair da casa do pai de Gabriel. O morador de rua havia sido acolhido para permanecer por um tempo na residência.

Para o Ministério Público do DF, o homicídio foi cometido por motivo fútil, uma vez que o acusado considerava que Helildo era má influência para o pai. O juiz, ao dar a sentença, destacou o comportamento da vítima, afirmando que “nada há capaz de sugerir que tenha contribuído de forma decisiva para o desfecho trágico da situação, sem embargo da tese do acusado em sua autodefesa''.