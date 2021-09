Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

"Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e ,principalmente, viver.”

Dalai Lama



“Não queremos mais fechar o comércio”, diz Ibaneis

Ao comentar a decisão de pôr fim ao toque de recolher no DF, o governador Ibaneis disse que a economia local precisa se recuperar dos prejuízos da pandemia. “Este abre e fecha prejudica demais um setor que é muito importante. Nossa atividade econômica está muito enraizada no comércio e nos serviços. Muitos empregos dependem disso, e agora achamos que era um momento propício com a margem que temos de leitos de UTI e o avanço da vacinação”, comentou à coluna.



Recursos humanos e insumos

“Os dias em que passei à frente da Secretaria de Saúde foram uma excelente experiência para mim, pois lá dentro pude entender e vivenciar questões importantes. Cheguei à conclusão de que saúde se faz com duas coisas: recursos humanos e insumos. Nessa clareza é que estou me concentrando agora. Por isso, assinei ontem a nomeação de centenas de novos profissionais para o setor e também a liberação de concurso público.”



Redução de ICMS de alimentos

O governador confirmou à coluna que vai enviar à Câmara Legislativa projeto de lei para reduzir o ICMS de vários produtos alimentícios.

“O preço dos alimentos está penalizando muito a população carente e também afetando programas de governo nesse setor de assistência social. Nesse momento, será importante a redução de algumas alíquotas.”



Evento sobre direito imobiliário

A Ademi/DF vai reunir importantes nomes do direito e do Poder Judiciário local em um dos principais eventos do calendário anual do setor. O Seminário de Direito Imobiliário chega à sua terceira edição, tendo a seccional da OAB como correalizadora, para abordar o tema “Mercado Imobiliário: segurança jurídica e inovação para crescer no Distrito Federal”. Será realizado em 23 de setembro, das 14h às 20h, no auditório da sede da OAB/DF.



Temas da programação

“Nós faremos um grande debate sobre assuntos de relevância para o mercado imobiliário, não apenas para o empresário, mas também para o comprador e usuário”, afirma Eduardo Aroeira Almeida, presidente da Ademi/DF.

A programação vai abordar temas como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e os impactos da alteração dos índices de remuneração de contratos. O evento tem patrocínio do BRB e apoio do Sebrae DF.

Paper Excellence doa máscaras para escolas públicas

Alunos e funcionários da rede pública receberam protetores faciais e máscaras antivirais com tecido de nanotecnologia para proteção contra a covid-19. A iniciativa é mais uma ação do projeto “O Papel de Cada Um”, idealizado pela Paper Excellence, uma das principais produtoras de papel e celulose do mundo.



Parceria com o MP

A empresa, que no Brasil é acionista da Eldorado Celulose, uma das maiores companhias do segmento no país, realizou a doação de 3,5 mil máscaras e 400 protetores faciais. Foram para o Cemi do Gama e CED 3 do Guará, duas das unidades escolares participantes do Na Moral, projeto do Ministério Público do DF.



Ética e cidadania

“O programa está em linha com os valores da empresa, pois destaca os princípios da justiça, ética, integridade, respeito e cidadania nas escolas públicas”, destaca Guilherme Cunha Costa, diretor de Relações Institucionais da Paper Excellence.



Prêmio para o Mar de Brasília

O passeio de barco pelo Lago Paranoá da empresa Mar de Brasília está entre os melhores do mundo na avaliação dos clientes no TripAdvisor, maior plataforma de turismo. O prêmio inédito Travellers’ Choice é dado para os 10% dos prestadores de serviços mais bem avaliados do planeta.



Turismo e educação ambiental

Em pouco mais de 11 anos de atuação, o barco Mar de Brasília já navegou com mais de 70 mil pessoas e, há oito anos consecutivos, é reconhecido como o melhor passeio no lago na capital, na avaliação dos clientes. Oferece passeios turísticos e educacionais pelo Lago Paranoá. Nos fins de semana, são cinco opções de passeios, três no sábado e dois no domingo. Mais informações: (61) 98139-6223.