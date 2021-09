Polícia Militar reforça segurança para o dia 7 de setembro

PM Pedro Marra

(crédito: PMDF)

Para organizar a segurança durante as manifestações do Dia 7 de setembro, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informa que o acesso aos locais de estacionamento para imprensa será na Torre TV pela via N1 do Eixo Monumental, na base da Torre de TV. Outra entrada ficará na lateral do Ministério da Justiça, com acesso também pela N1, mas no sentido Teatro Nacional. Ambos os pontos ficarão disponíveis a partir das 6h.

Os secretários de Segurança Pública, Julio Danilo, e da Casa Civil, Gustavo Rocha, divulgaram prévia das ações para a data. Ao contrário do desfile cívico, que ocorre tradicionalmente na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a data que se comemora a independência do Brasil será marcada por diversas manifestações a favor e contra o governo federal.

Na capital, os protestos serão concentrados na área central. Ao menos 16 mobilizações estão programadas para ocorrer no Distrito Federal. O secretário de Segurança do DF, Julio Danilo, adiantou algumas medidas pré-definidas para esta data.

Para assegurar a segurança de toda a população durante esse dia, alguns itens não serão permitidos pelos manifestantes. Entre eles estão:

Arma de fogo

Arma branca (faca, machados, martelos)

Objetos cortantes

Pedaços de madeira e de ferro

Álcool líquido (álcool em gel será permitido)

Fogos de artifícios

Trânsito

Para garantir a segurança do público no feriado, a PMDF planejou algumas alterações no trânsito. Na Esplanada dos Ministérios o trânsito será interditado na altura do Museu da República e a Praça dos Três Poderes ficará fechada para o público. Na área central, na altura dos viadutos que passam sobre a via L2, haverá revista policial no acesso aos manifestantes.

As vias S2 e a N2 estarão livre para circulação dos veículos (foto: PMDF)

Na madrugada do dia 7, o acesso às vias N1 e S1 serão fechados para que os policiais organizem o patrulhamento. Serão montados pontos de contenção no acesso da Via L4 para a Via N1 e outros 12 pontos estão previstos para a Esplanada. Essas alterações foram organizadas para separar a manifestação dos veículos e minimizar os impactos no trânsito da região. As vias S2 e N2 ficarão livres para a circulação dos veículos.

Na Torre de TV haverá uma linha de revista policial na altura dos viadutos que passam pela W3 (foto: PMDF)

A recomendação da PMDF é que sejam utilizados os estacionamentos da Plataforma Superior da Rodoviária e anexos dos ministérios para aqueles que desejam ir para a área da Esplanada.

"Recomendamos utilizarem os estacionamentos do Setor Hoteleiro Norte e Rádio e Televisão Norte. Além disso, pedimos que seja mantido o respeito entre as pessoas e movimentos, dando espaço às manifestações de forma democrática, pois temos espaço suficiente para que todos exerçam seus direitos de manifestação e de livre expressão”, diz o Major Kedilson, Chefe do Planejamento do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran).

As linhas de ônibus e o metrô irão funcionar normalmente, com reforço nas linhas mais demandadas.

*Com informações da PMDF