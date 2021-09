Trio tenta sacar cheque falso de R$ 18 milhões no Gama e acaba preso

DD Darcianne Diogo

Os homens foram presos em flagrante dentro do banco - (crédito: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

Três homens foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após serem flagrados tentando sacar um cheque no valor de R$ 18 milhões. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (2/9), dentro de uma agência bancária do Gama.

Os investigadores da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) receberam a informação e foram até o banco checar. Ao chegarem no local, se depararam com três homens tentando realizar o saque de um cheque de R$ 18 milhões. O cheque foi constatado como fraudado pelo banco.

Com um dos homens, os policiais encontraram, ainda, outro cheque no valor de mais de R$ 9,7 milhões. “Acreditamos que, se eles (autores) obtivessem sucesso no saque do primeiro cheque, teriam apresentado o segundo cheque, o que totalizaria um ganho de, aproximadamente, R$ 28 milhões”, detalhou o delegado à frente do caso, William Ricardo. O trio foi preso e encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia.